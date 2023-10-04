Госдепартамент США одобрил продажу Испании установок Patriot на $2,8 млрд

В агентстве уточняют, что сделка поддержит национальную безопасность США путем повышения безопасности ее союзника по НАТО. Уточняется, что для реализации сделки после ее завершения представителям правительства США и подрядчиков (Raytheon Corporation и Lockheed Martin) необходимо будет съездить в Испанию на длительное время, чтобы обеспечить техническую поддержку и обучение. Испания, говорится в заявлении, будет использовать Patriot «для защиты своей территориальной целостности и региональной стабильности».