Госдепартамент США одобрил продажу Испании установок Patriot на $2,8 млрд
Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Испании модернизированных установок Patriot Configuration-3+ и сопутствующего оборудования на $2,8 млрд, следует из сообщения агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Правительство Испании намерено купить четыре установки и другое оборудование, в том числе и ракеты различной конфигурации.
В агентстве уточняют, что сделка поддержит национальную безопасность США путем повышения безопасности ее союзника по НАТО. Уточняется, что для реализации сделки после ее завершения представителям правительства США и подрядчиков (Raytheon Corporation и Lockheed Martin) необходимо будет съездить в Испанию на длительное время, чтобы обеспечить техническую поддержку и обучение. Испания, говорится в заявлении, будет использовать Patriot «для защиты своей территориальной целостности и региональной стабильности».
Patriot – американский зенитный ракетный комплекс, который принят на вооружение армией США в 1982 г. Он также используется вооруженными силами других государств. Вашингтон также передает комплексы Киеву – о первых поставках на Украину сообщалось в марте 2023 г.