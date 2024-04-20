На границе Абхазии и РФ введут дополнительные посты таможенного контроля

«Стороны обговорили вопросы оптимизации таможенных процедур в отношении физических и юридических лиц, товаров и автотранспортных средств. В частности, возможность открытия дополнительных линий и окон таможенного оформления, использование резервных автомобильных полос движения и применение реверсивного движения в период пиковых нагрузок», – указано в сообщении ГТК об итогах рабочей встречи с представителями Федеральной таможенной службы России.