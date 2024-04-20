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На границе Абхазии и РФ введут дополнительные посты таможенного контроля

Ведомости

На абхазо-российской границе по реке Псоу летом введут дополнительные полосы для автомобилей и посты таможенного контроля, чтобы облегчить пересечение границы, сообщил Государственный таможенный комитет (ГТК) Абхазии.

«Стороны обговорили вопросы оптимизации таможенных процедур в отношении физических и юридических лиц, товаров и автотранспортных средств. В частности, возможность открытия дополнительных линий и окон таможенного оформления, использование резервных автомобильных полос движения и применение реверсивного движения в период пиковых нагрузок», – указано в сообщении ГТК об итогах рабочей встречи с представителями Федеральной таможенной службы России.

Отмечается, что в прошлом году число российских туристов в Абхазии составило более 1 млн человек, а в текущем году прогнозируется их увеличение.

25 марта заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач анонсировал возможный запуск первого пробного рейса в аэропорт «Сухум» в 2024 г.

В сентябре прошлого года представители крупных российских аэропортовых холдингов «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и «Новапорт», а также московские «Шереметьево» и «Внуково» сообщили «Ведомостям» об отказе участвовать в реконструкции аэропорта столицы Абхазии «Сухум».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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