Азербайджан, Казахстан и Узбекистан планируют объединить свои энергосистемы

В ноябре 2023 г. три страны договорились о создании совместного предприятия по экспорту зеленой энергии в Европу. Тогда стороны также пришли к соглашению о создании совместной рабочей группы для разработки технического задания по сотрудничеству в сфере энергетического обмена с акцентом на возобновляемые источники энергии, а также в области разработки и экспорта зеленого водорода, зеленого аммиака и создания сопутствующей инфраструктуры.