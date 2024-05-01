Азербайджан, Казахстан и Узбекистан планируют объединить свои энергосистемы
Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем трех стран, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
«Реализация документа будет стимулировать реализацию совместных целей в направлении производства зеленой энергии и ее экспорта в Европу через территорию Азербайджана, интеграции систем и организации эффективного использования возобновляемых ресурсов», – написал он в X.
Соглашение было подписано на встрече министров экономики и энергетики трех стран в Ташкенте (Узбекистан).
В ноябре 2023 г. три страны договорились о создании совместного предприятия по экспорту зеленой энергии в Европу. Тогда стороны также пришли к соглашению о создании совместной рабочей группы для разработки технического задания по сотрудничеству в сфере энергетического обмена с акцентом на возобновляемые источники энергии, а также в области разработки и экспорта зеленого водорода, зеленого аммиака и создания сопутствующей инфраструктуры.
В 2023 г. стоимость разрешений на выбросы углерода в ЕС выросла до 100 евро за тонну. На этом фоне к февралю 2024 г. произошло ее снижение почти вдвое. Это случилось в результате падения спроса на электроэнергию и увеличения производства возобновляемой энергии.
18 апреля Reuters писал, что падение цен на выбросы углерода в ЕС в 2024 г. может потенциально поставить под угрозу некоторые европейские низкоуглеродные проекты.