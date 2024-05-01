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Азербайджан, Казахстан и Узбекистан планируют объединить свои энергосистемы

Ведомости

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем трех стран, сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Реализация документа будет стимулировать реализацию совместных целей в направлении производства зеленой энергии и ее экспорта в Европу через территорию Азербайджана, интеграции систем и организации эффективного использования возобновляемых ресурсов», – написал он в X.

Соглашение было подписано на встрече министров экономики и энергетики трех стран в Ташкенте (Узбекистан). 

В ноябре 2023 г. три страны договорились о создании совместного предприятия по экспорту зеленой энергии в Европу. Тогда стороны также пришли к соглашению о создании совместной рабочей группы для разработки технического задания по сотрудничеству в сфере энергетического обмена с акцентом на возобновляемые источники энергии, а также в области разработки и экспорта зеленого водорода, зеленого аммиака и создания сопутствующей инфраструктуры.

В 2023 г. стоимость разрешений на выбросы углерода в ЕС выросла до 100 евро за тонну. На этом фоне к февралю 2024 г. произошло ее снижение почти вдвое. Это случилось в результате падения спроса на электроэнергию и увеличения производства возобновляемой энергии.

18 апреля Reuters писал, что падение цен на выбросы углерода в ЕС в 2024 г. может потенциально поставить под угрозу некоторые европейские низкоуглеродные проекты. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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