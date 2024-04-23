Не просто сети

Электросети называют кровеносной системой энергетики, а ее развитие, как известно, – основа экономики. При этом создание надежной и доступной энергетической инфраструктуры – капиталоемкая задача, где далеко не всегда применимо привычное понятие окупаемости. Скорее нужно оценивать комплексный эффект. Если вспомнить ГОЭЛРО, то именно этот подход позволил в свое время решить вопрос ускоренной индустриализации нашей страны. И именно по такой логике уже много лет действуют, например, власти КНР.