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Не просто сети

Российской энергетике нужны системные решения, необходимые для поддержки отрасли
Дмитрий Гусев , заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер»

Электросети называют кровеносной системой энергетики, а ее развитие, как известно, – основа экономики. При этом создание надежной и доступной энергетической инфраструктуры – капиталоемкая задача, где далеко не всегда применимо привычное понятие окупаемости. Скорее нужно оценивать комплексный эффект. Если вспомнить ГОЭЛРО, то именно этот подход позволил в свое время решить вопрос ускоренной индустриализации нашей страны. И именно по такой логике уже много лет действуют, например, власти КНР.

Перед отечественной энергетикой сейчас также поставлены цели, которые выходят за периметр ее ответственности и, что немаловажно, возможностей. Разворот экономики на восток, развитие международных транспортных маршрутов, создание новых производств и рост экспорта во многом зависят от стабильного энергоснабжения. Это требует серьезного финансирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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