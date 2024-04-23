Не просто сети

Не просто сетиРоссийской энергетике нужны системные решения, необходимые для поддержки отрасли
Электросети называют кровеносной системой энергетики, а ее развитие, как известно, – основа экономики. При этом создание надежной и доступной энергетической инфраструктуры – капиталоемкая задача, где далеко не всегда применимо привычное понятие окупаемости. Скорее нужно оценивать комплексный эффект. Если вспомнить ГОЭЛРО, то именно этот подход позволил в свое время решить вопрос ускоренной индустриализации нашей страны. И именно по такой логике уже много лет действуют, например, власти КНР.
Перед отечественной энергетикой сейчас также поставлены цели, которые выходят за периметр ее ответственности и, что немаловажно, возможностей. Разворот экономики на восток, развитие международных транспортных маршрутов, создание новых производств и рост экспорта во многом зависят от стабильного энергоснабжения. Это требует серьезного финансирования.