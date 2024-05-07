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Литва ужесточает контроль над ввозом овощей

Ведомости

Литва ужесточает контроль над ввозимыми в страну овощами, чтобы не пропустить на рынок российскую продукцию, сообщил минсельхоз республики.

О проблеме заявили организации овощеводов Литвы. Они утверждают, что выращенные в России помидоры и огурцы якобы попадают в Литву через Белоруссию и Польшу по поддельным документам о том, что являются продукцией стран Евросоюза (ЕС). Такая продукция в несколько раз дешевле, чем местная, и покупатели даже не подозревают, что приобретают российские овощи.

«Как только товары попадают на единый рынок ЕС, контролировать их перемещение становится гораздо сложнее. Именно поэтому мы должны стремиться ограничить ввоз этих товаров», – пояснил замминистра сельского хозяйства Витянис Томкус.

По его словам, наиболее эффективной мерой защиты рынка от продукции подсанкционных стран является соблюдение режима санкций в масштабах всего Евросоюза.

Литва прекратила закупку зерна из РФ в мае 2023 г. 17 апреля «РИА Новости» со ссылкой на данные европейской статслужбы сообщило, что в феврале 2024 г. Литва возобновила закупку зерна из России. В феврале страна импортировала 12 200 т продукции на 1,95 млн евро.

20 марта 2024 г. министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились в Еврокомиссию (ЕК) с требованием запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. Financial Times тогда же писала, что ЕК может ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС в размере 95 евро за тонну. По данным газеты, пошлины в размере 50% могут быть также установлены на семена масличных культур и продукты их переработки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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