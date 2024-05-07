Литва ужесточает контроль над ввозом овощей
Литва ужесточает контроль над ввозимыми в страну овощами, чтобы не пропустить на рынок российскую продукцию, сообщил минсельхоз республики.
О проблеме заявили организации овощеводов Литвы. Они утверждают, что выращенные в России помидоры и огурцы якобы попадают в Литву через Белоруссию и Польшу по поддельным документам о том, что являются продукцией стран Евросоюза (ЕС). Такая продукция в несколько раз дешевле, чем местная, и покупатели даже не подозревают, что приобретают российские овощи.
«Как только товары попадают на единый рынок ЕС, контролировать их перемещение становится гораздо сложнее. Именно поэтому мы должны стремиться ограничить ввоз этих товаров», – пояснил замминистра сельского хозяйства Витянис Томкус.
По его словам, наиболее эффективной мерой защиты рынка от продукции подсанкционных стран является соблюдение режима санкций в масштабах всего Евросоюза.
Литва прекратила закупку зерна из РФ в мае 2023 г. 17 апреля «РИА Новости» со ссылкой на данные европейской статслужбы сообщило, что в феврале 2024 г. Литва возобновила закупку зерна из России. В феврале страна импортировала 12 200 т продукции на 1,95 млн евро.
20 марта 2024 г. министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии обратились в Еврокомиссию (ЕК) с требованием запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз. Financial Times тогда же писала, что ЕК может ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии в ЕС в размере 95 евро за тонну. По данным газеты, пошлины в размере 50% могут быть также установлены на семена масличных культур и продукты их переработки.