Минюст внес НПО из США, Канады и Финляндии в список нежелательных
Минюст внес неправительственные организации (НПО) из Канады, Финляндии и США в список нежелательных в России. Обновленный перечень опубликован на сайте министерства.
Речь идет о канадской и американской Great Commission Media Ministries («Служба СМИ миссии «Великого поручения») и финской International Russian Radio & Television («Международное русское радио и телевидение»). Генпрокуратура России признала их деятельность нежелательной на территории страны 3 июня.
3 июня сообщалось, что Минюст включил в список нежелательных НПО «Либерально-демократическая лига Украины».
В мае в перечне нежелательных оказались украинские Центр исследования среды безопасности «Прометей» и фонд помощи ВСУ «Вернись живым», американская НПО Freedom House, Inc., турецкий «Комитет ингушской независимости», а также ряд других организаций.