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Минюст внес НПО из США, Канады и Финляндии в список нежелательных

Ведомости

Минюст внес неправительственные организации (НПО) из Канады, Финляндии и США в список нежелательных в России. Обновленный перечень опубликован на сайте министерства.

Речь идет о канадской и американской Great Commission Media Ministries («Служба СМИ миссии «Великого поручения») и финской International Russian Radio & Television («Международное русское радио и телевидение»). Генпрокуратура России признала их деятельность нежелательной на территории страны 3 июня.

3 июня сообщалось, что Минюст включил в список нежелательных НПО «Либерально-демократическая лига Украины».

В мае в перечне нежелательных оказались украинские Центр исследования среды безопасности «Прометей» и фонд помощи ВСУ «Вернись живым», американская НПО Freedom House, Inc., турецкий «Комитет ингушской независимости», а также ряд других организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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