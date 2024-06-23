NBC: Трамп выбрал вице-президента на случай победы на выборах
Экс-президент США Дональд Трамп уже выбрал своего кандидата в вице-президенты на случай победы на выборах, сообщает телеканал NBC News.
Об этом Трамп заявил перед предвыборном митингом в Филадельфии. Корреспондент телеканала поинтересовался, не определился ли бывший глава государства с претендентом на пост вице-президента.
«В моем понимании – да», – подчеркнул Трамп.
Экс-президент добавил, что пока никто не знает о его выборе и кандидат, выбранный Трампом, скорее всего, будет присутствовать на теледебатах с действующим американским главой Джо Байденом 27 июня.
Телеканал напомнил, что ранее Трамп рассматривал на пост вице-президента губернатора штата Северная Дакота Дугласа Бергама, сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, а также сенатора от штата Флорида Марко Рубио. В преддверии теледебатов Трамп проводит неофициальные встречи с доверенными лицами, включая возможных кандидатов.
В мае Трамп принял вызов действующего президента США Джо Байдена провести дебаты в июне. Первые дебаты пройдут 27 июня на телеканале CNN, вторые – на телеканале ABC 10 сентября.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп. 19 июня портал Axios писал, что демократы сомневаются в победе Байдена на предстоящих выборах из-за его подходов к предвыборной кампании. 21 июня стало известно, что Байден впервые с октября 2023 г. опередил Трампа в опросе среди электората. Опрос был проведен с 14 по 17 июня, разрыв в пользу Байдена составил 2 п. п.: 50% против 48%.