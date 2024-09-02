Песков: у Путина запланированы мероприятия по случаю Дня города в Москве

В 2023 г. праздничные мероприятия проходили 9 и 10 сентября. День рождения Москвы жители столицы и гости отметили на 26 массовых площадках в центре и округах. В самых крупных праздничных локациях – на Поклонной горе, в парке «Музеон» и спорткомплексе «Лужники» – собрались несколько десятков тысяч гостей.