Полиция в Эстонии помешала установке памятника солдату СС

20 августа 2004 г. на кладбище Лихула был открыт монумент с изображением солдата в форме СС и надписью: «Эстонцам, боровшимся против большевизма в 1940-45 гг. и за восстановление независимости Эстонии». 2 сентября того же года монумент был демонтирован, что привело к конфликту между полицией и местными жителями. Оригинал монумента находится в Музее борьбы за свободу Эстонии в Лагеди.