Полиция в Эстонии помешала установке памятника солдату СС
Полиция конфисковала памятник с изображением солдата СС, который перевозили в фургоне из Таллина в Лихула для установки, сообщает ERR.
По данным издания, полиция получила информацию о том, что в Лихула планируют установить памятник, на котором могут быть запрещенные символы. 31 августа в уезде Харьюмаа правоохранители остановили водителя, перевозившего монумент.
«Насколько нам известно, памятник хотели поставить на видном месте, но запрещенные символы нельзя выставлять публично», – отметил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт.
В полиции также отметили, что изъятый монумент очень похож на памятник, перенесенный из Лихула в 2004 г., и символы могут быть связаны с армией нацистской Германии. Отмечается, что конфискованный предмет везли на мероприятие, посвященное 20-летию сноса памятника в Лихула.
20 августа 2004 г. на кладбище Лихула был открыт монумент с изображением солдата в форме СС и надписью: «Эстонцам, боровшимся против большевизма в 1940-45 гг. и за восстановление независимости Эстонии». 2 сентября того же года монумент был демонтирован, что привело к конфликту между полицией и местными жителями. Оригинал монумента находится в Музее борьбы за свободу Эстонии в Лагеди.
В марте в канадском городе Оквилл снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». По данным украинского издания «Страна», памятник неоднократно подвергался вандализму. С требованием демонтировать монумент выступали активисты и журналисты. Наиболее остро вопрос встал после скандала с чествованием в парламенте Канады ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько).