Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Полиция в Эстонии помешала установке памятника солдату СС

Ведомости

Полиция конфисковала памятник с изображением солдата СС, который перевозили в фургоне из Таллина в Лихула для установки, сообщает ERR.

По данным издания, полиция получила информацию о том, что в Лихула планируют установить памятник, на котором могут быть запрещенные символы. 31 августа в уезде Харьюмаа правоохранители остановили водителя, перевозившего монумент.

«Насколько нам известно, памятник хотели поставить на видном месте, но запрещенные символы нельзя выставлять публично», – отметил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Юллар Кютт.

В полиции также отметили, что изъятый монумент очень похож на памятник, перенесенный из Лихула в 2004 г., и символы могут быть связаны с армией нацистской Германии. Отмечается, что конфискованный предмет везли на мероприятие, посвященное 20-летию сноса памятника в Лихула.

20 августа 2004 г. на кладбище Лихула был открыт монумент с изображением солдата в форме СС и надписью: «Эстонцам, боровшимся против большевизма в 1940-45 гг. и за восстановление независимости Эстонии». 2 сентября того же года монумент был демонтирован, что привело к конфликту между полицией и местными жителями. Оригинал монумента находится в Музее борьбы за свободу Эстонии в Лагеди.

В марте в канадском городе Оквилл снесли памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». По данным украинского издания «Страна», памятник неоднократно подвергался вандализму. С требованием демонтировать монумент выступали активисты и журналисты. Наиболее остро вопрос встал после скандала с чествованием в парламенте Канады ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных