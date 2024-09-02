Мишустин освободил от должности замглавы Росморречфлота Тузинкевича
Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил заместителя главы Федерального агентства морского и речного транспорта Евгения Тузинкевича от занимаемой должности. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
«Освободить Тузинкевича Евгения Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта по его просьбе», – говорится в распоряжении.
Тузинкевича назначили на эту должность в июле прошлого года. С 1998 по 2009 г. он работал на судах торгового флота, последние годы – в должности капитана дальнего плавания. С 2009 по 2023 г. работал на руководящих должностях в ФГУ «АМП Тамани», ФГБУ «АМП Азовского моря» и ФГБУ «АМП Черного моря».
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) отвечает за управление госимуществом в сфере морского и речного транспорта. Оно также обеспечивает транспортную безопасность в этой сфере. Агентство находится в ведении Минтранса РФ.