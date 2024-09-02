Мишустин освободил от должности замглавы Росморречфлота Тузинкевича

Тузинкевича назначили на эту должность в июле прошлого года. С 1998 по 2009 г. он работал на судах торгового флота, последние годы – в должности капитана дальнего плавания. С 2009 по 2023 г. работал на руководящих должностях в ФГУ «АМП Тамани», ФГБУ «АМП Азовского моря» и ФГБУ «АМП Черного моря».