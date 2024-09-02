Турецкие власти задержали группу мужчин за нападение на двух военных США
Власти Турции задержали 15 участников антиамериканской молодежной организации, которые напали на двух военнослужащих США, высадившихся с десантного корабля ВМС США USS Wasp. Об этом сообщает The Washington Рost.
Задержанные являются членами Союза молодежи Турции, связанного с Патриотической партией. Речь идет о небольшой националистической политической партии, у которой нет места в парламенте.
Инцидент произошел в Измире. Видео случившегося опубликовано в группе сообщества в соцсети X. На нем видно, как группа мужчин кричит: «Янки, иди домой!», удерживая мужчину и пытаясь надеть ему на голову мешок.
«Солдаты США, на руках которых кровь наших солдат и тысяч палестинцев, не могут загрязнять нашу страну», – написано в сообщении группы в X.
Факт случившегося подтвердило посольство США. По данным дипмиссии, военнослужащие на борту американского эсминца Wasp «теперь в безопасности». Посольство поблагодарило турецкие власти за их «быстрое реагирование и продолжающееся расследование».