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Турецкие власти задержали группу мужчин за нападение на двух военных США

Ведомости

Власти Турции задержали 15 участников антиамериканской молодежной организации, которые напали на двух военнослужащих США, высадившихся с десантного корабля ВМС США USS Wasp. Об этом сообщает The Washington Рost.

Задержанные являются членами Союза молодежи Турции, связанного с Патриотической партией. Речь идет о небольшой националистической политической партии, у которой нет места в парламенте.

Инцидент произошел в Измире. Видео случившегося опубликовано в группе сообщества в соцсети X. На нем видно, как группа мужчин кричит: «Янки, иди домой!», удерживая мужчину и пытаясь надеть ему на голову мешок. 

«Солдаты США, на руках которых кровь наших солдат и тысяч палестинцев, не могут загрязнять нашу страну», – написано в сообщении группы в X.

Факт случившегося подтвердило посольство США. По данным дипмиссии, военнослужащие на борту американского эсминца Wasp «теперь в безопасности». Посольство поблагодарило турецкие власти за их «быстрое реагирование и продолжающееся расследование».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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