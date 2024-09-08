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Пересекший через Иорданию границу Израиля мужчина убил троих израильтян

Ведомости

Вооруженный мужчина, пересекший границу из Иордании, убил трех израильских мирных жителей на мосту Алленби на оккупированном Западном береге реки Иордан, силы безопасности застрелили его. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильские власти.

По информации агентства, это первая атака такого рода вдоль границы с Иорданией с 7 октября 2022 г., когда палестинское движение «Хамас» совершило нападение на Израиль, спровоцировав войну в Газе , которая с тех пор перекинулась на весь регион.

По словам официальных лиц, нападение произошло в зоне коммерческих перевозок, находящейся под контролем Израиля, где иорданские грузовики разгружают грузы, поступающие на Западный берег. Мужчина, как утверждается, подъехал к мосту Алленби со стороны Иордании на грузовике, вышел из грузовика и открыл огонь по израильским силам безопасности, работающим на мосту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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