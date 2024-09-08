Пересекший через Иорданию границу Израиля мужчина убил троих израильтян
Вооруженный мужчина, пересекший границу из Иордании, убил трех израильских мирных жителей на мосту Алленби на оккупированном Западном береге реки Иордан, силы безопасности застрелили его. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильские власти.
По информации агентства, это первая атака такого рода вдоль границы с Иорданией с 7 октября 2022 г., когда палестинское движение «Хамас» совершило нападение на Израиль, спровоцировав войну в Газе , которая с тех пор перекинулась на весь регион.
По словам официальных лиц, нападение произошло в зоне коммерческих перевозок, находящейся под контролем Израиля, где иорданские грузовики разгружают грузы, поступающие на Западный берег. Мужчина, как утверждается, подъехал к мосту Алленби со стороны Иордании на грузовике, вышел из грузовика и открыл огонь по израильским силам безопасности, работающим на мосту.