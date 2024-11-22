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Орбан призвал обратить внимание на слова Путина об «Орешнике»

Ведомости

Страны Запада должны серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина об ударах российской баллистической ракетой «Орешник», так как это «не коммуникационная уловка», заявил в эфире радиостанции Kossuth премьер Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, общественные коммуникации в России устроены так, что «если президент что-то говорит, то это не пустые слова». Орбан отметил, что Россия имеет «одну из самых мощных армий в мире» и недавно внесла поправки в ядерную доктрину.

Отдельно Орбан обратил внимание на слова Путина о праве атаковать страны, которые позволяют использовать свое вооружение против объектов на территории России.

21 ноября министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что на северо-востоке Венгрии «на всякий случай» установят новую систему противовоздушной обороны после сообщений о разрешении Украине бить дальнобойными ракетами по территории России.

По его словам, он ожидает скорейшего завершения конфликта, но распорядился об установке «недавно закупленных» новых систем ПВО. Это позволит при наличии опасности реагировать на нее быстрее, отметил министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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