Орбан призвал обратить внимание на слова Путина об «Орешнике»
Страны Запада должны серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина об ударах российской баллистической ракетой «Орешник», так как это «не коммуникационная уловка», заявил в эфире радиостанции Kossuth премьер Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, общественные коммуникации в России устроены так, что «если президент что-то говорит, то это не пустые слова». Орбан отметил, что Россия имеет «одну из самых мощных армий в мире» и недавно внесла поправки в ядерную доктрину.
Отдельно Орбан обратил внимание на слова Путина о праве атаковать страны, которые позволяют использовать свое вооружение против объектов на территории России.
21 ноября министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что на северо-востоке Венгрии «на всякий случай» установят новую систему противовоздушной обороны после сообщений о разрешении Украине бить дальнобойными ракетами по территории России.
По его словам, он ожидает скорейшего завершения конфликта, но распорядился об установке «недавно закупленных» новых систем ПВО. Это позволит при наличии опасности реагировать на нее быстрее, отметил министр.