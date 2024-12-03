Конгресс США обвинил Китай в распространении коронавируса
Коронавирус, «скорее всего», просочился из китайской лаборатории в городе Ухань, где исследователи работали с вирусом. Об этом говорится в докладе, опубликованном по итогам двухлетнего расследования конгресса США.
«С тех пор как специальный подкомитет начал свою работу в феврале 2023 г., все больше высокопоставленных чиновников разведки, политиков, научных редакторов и ученых все чаще высказывались в пользу гипотезы о том, что COVID-19 появился в результате в результате несчастного случая в лаборатории или при проведении исследований», – говорится в докладе.
В своем 557-страничном отчете комиссия раскритиковала правительство США на всех уровнях за неудачные меры реагирования на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Комиссия заявила, что правило социального дистанцирования на расстоянии 1,8 м было введено без научного обоснования, что ношение масок, по-видимому, не имеет значения, а повсеместный карантин ударил по экономике и вызвал проблемы с психическим здоровьем у многих американцев.
«Задача специалистов в области общественного здравоохранения – давать наилучшие научные рекомендации для защиты страны в целом. Однако во время пандемии COVID-19 многие руководители в области общественного здравоохранения были сосредоточены на одной задаче в ущерб другим, в том числе доверию общественности», – говорится в докладе.
В документе указано, что официальные лица США также игнорировали естественный иммунитет, приобретаемый после заражения COVID-19, в пользу вакцинации.
В докладе ставится под сомнение большая часть общепринятых представлений, которые преобладали в официальных заявлениях и публикациях в СМИ, подстрекаемых, по мнению комитета, государственной цензурой альтернативных точек зрения в социальных сетях.
«С первых дней пандемии COVID-19 стало очевидно, что руководство органов здравоохранения не было заинтересовано в проведении каких-либо альтернативных дебатов», – указано в отчете.
Заболеваемость коронавирусом в России с 11 по 17 ноября увеличилась на 21,6%. Показатель на 100 000 населения составил 17,3. Рост заболеваемости зафиксирован в 65 регионах, в том числе в 24 субъектах РФ более чем в среднем по стране.