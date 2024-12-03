Конгресс США обвинил Китай в распространении коронавируса

«С тех пор как специальный подкомитет начал свою работу в феврале 2023 г., все больше высокопоставленных чиновников разведки, политиков, научных редакторов и ученых все чаще высказывались в пользу гипотезы о том, что COVID-19 появился в результате в результате несчастного случая в лаборатории или при проведении исследований», – говорится в докладе.