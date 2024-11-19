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Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 21,6% с 11 по 17 ноября

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом в России с 11 по 17 ноября увеличилась на 21,6%. Показатель на 100 000 населения составил 17,37, говорится в сообщении федерального штаба по борьбе с инфекцией.

Рост заболеваемости зафиксирован в 65 регионах, в том числе в 24 субъектах РФ более чем в среднем по стране. За указанный период выздоровели 21 523 человека (на 10,7% меньше, чем неделей ранее). Умерли 46 человек.

С 11 по 17 ноября были госпитализированы 2363 пациента – на 19,5% больше, чем на предыдущей неделе. Число госпитализаций выросло в 53 регионах, а в 31 из них рост составил более чем в среднем по России.

Кроме того, за этот период Роспотребнадзор зафиксировал более 25 400 случаев коронавируса – на 21,6% больше показателя прошлой недели. По данным ведомства, доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*.

С 4 по 10 ноября заболеваемость COVID-19 снизилась на 16% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель на 100 000 населения составил 14,29.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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