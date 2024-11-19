Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 21,6% с 11 по 17 ноября
Заболеваемость коронавирусом в России с 11 по 17 ноября увеличилась на 21,6%. Показатель на 100 000 населения составил 17,37, говорится в сообщении федерального штаба по борьбе с инфекцией.
Рост заболеваемости зафиксирован в 65 регионах, в том числе в 24 субъектах РФ более чем в среднем по стране. За указанный период выздоровели 21 523 человека (на 10,7% меньше, чем неделей ранее). Умерли 46 человек.
С 11 по 17 ноября были госпитализированы 2363 пациента – на 19,5% больше, чем на предыдущей неделе. Число госпитализаций выросло в 53 регионах, а в 31 из них рост составил более чем в среднем по России.
Кроме того, за этот период Роспотребнадзор зафиксировал более 25 400 случаев коронавируса – на 21,6% больше показателя прошлой недели. По данным ведомства, доминирующим вариантом остается линия JN.1 и его сублинии KS.1*, JN.1.16.1*.
С 4 по 10 ноября заболеваемость COVID-19 снизилась на 16% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель на 100 000 населения составил 14,29.