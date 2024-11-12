Заболеваемость коронавирусом с 4 по 10 ноября сократилась на 16%

Увеличение заболеваемости отмечено в 16 субъектах РФ, в том числе в 8 регионах более чем в среднем по стране. С 4 по 10 ноября от инфекции умерли 45 человек. Выздоровел 24 091 человек, что на 0,6% меньше, чем на прошлой неделе.