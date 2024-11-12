Заболеваемость коронавирусом с 4 по 10 ноября сократилась на 16%
Заболеваемость коронавирусом с 4 по 10 ноября снизилась на 16% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель на 100 000 населения составил 14,29. Об этом сообщили «Ведомостям» в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.
Количество госпитализаций за указанный период составило 1977 человек, показатель уменьшился по сравнению с предшествующей неделей на 22%. Увеличение числа госпитализаций зафиксировано в 14 субъектах России, в частности в 9 регионах – более чем в среднем по стране.
Увеличение заболеваемости отмечено в 16 субъектах РФ, в том числе в 8 регионах более чем в среднем по стране. С 4 по 10 ноября от инфекции умерли 45 человек. Выздоровел 24 091 человек, что на 0,6% меньше, чем на прошлой неделе.
По данным Роспотребнадзора, за неделю в России зарегистрировано около 21 000 случаев COVID-19. Доминирующим вариантом остается линия JN.1. Сотрудники ведомства продолжают мониторить ситуацию с новым вариантом коронавируса – XEC, в общей сложности обнаружено 33 случая.
XEC – это вариант, образованный комбинацией субвариантов FLiRT омикрона: KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы XEC «классические» для коронавируса: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, насморк, боли в теле, усталость и головная боль.