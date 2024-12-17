Небензя: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта
Россия не примет заморозку украинского конфликта, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
«Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроили. Мы на примере с минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить», – сказал он. По его словам, цель «этого упражнения» – дать Киеву «столь необходимую передышку на поле боя, чтобы зализать рану».
Кроме того, Москва намерена не допустить участие НАТО в завершении боевых действий. Он уточнил, что НАТО и перспективы членства Украины в альянсе «с самого начала были частью проблемы, а не частью ее решения».
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 декабря заявил, что вести разговоры о мирном соглашении по Украине без участия России – рискованная стратегия. Рютте отметил, что дискуссии в странах НАТО относительно вариантов завершения украинского конфликта идут уже открыто, в том числе в прессе.
16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». План также был представлен западным партнерам Киева.
Избранный президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции 16 декабря сообщил, что Зеленский стремится к миру, а в урегулировании конфликта есть «небольшой прогресс».