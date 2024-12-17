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Небензя: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

Ведомости

Россия не примет заморозку украинского конфликта, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

«Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроили. Мы на примере с минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить», – сказал он. По его словам, цель «этого упражнения» – дать Киеву «столь необходимую передышку на поле боя, чтобы зализать рану».

Кроме того, Москва намерена не допустить участие НАТО в завершении боевых действий. Он уточнил, что НАТО и перспективы членства Украины в альянсе «с самого начала были частью проблемы, а не частью ее решения».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 12 декабря заявил, что вести разговоры о мирном соглашении по Украине без участия России – рискованная стратегия. Рютте отметил, что дискуссии в странах НАТО относительно вариантов завершения украинского конфликта идут уже открыто, в том числе в прессе.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной раде «план победы». Было озвучено пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». План также был представлен западным партнерам Киева.

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции 16 декабря сообщил, что Зеленский стремится к миру, а в урегулировании конфликта есть «небольшой прогресс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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