Небензя: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

«Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроили. Мы на примере с минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить», – сказал он. По его словам, цель «этого упражнения» – дать Киеву «столь необходимую передышку на поле боя, чтобы зализать рану».