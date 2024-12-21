В Казани после атак беспилотников открыли ПВР

Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах в целях безопасности. По предварительным данным пресс-службы главы города, в результате атак погибших и пострадавших нет. Всего в Казани было зафиксировано восемь прилетов беспилотников. ️По решению Минниханова, в целях обеспечения безопасности в ближайшие в выходные, 21 и 22 декабря, в городе отменены все массовые мероприятия.