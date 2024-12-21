В Казани после атак беспилотников открыли ПВР
После атак беспилотников в Казани в городе организовали пункты временного размещения и горячего питания для эвакуированных жителей. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.
«Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома», – подчеркнул Минниханов.
Он уточнил, что в городе развернут оперативный штаб.
21 декабря Минобороны России сообщило, что украинские беспилотники самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани с 7:40 до 9:20 мск. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще столько же уничтожены силами противовоздушной обороны.
Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах в целях безопасности. По предварительным данным пресс-службы главы города, в результате атак погибших и пострадавших нет. Всего в Казани было зафиксировано восемь прилетов беспилотников. ️По решению Минниханова, в целях обеспечения безопасности в ближайшие в выходные, 21 и 22 декабря, в городе отменены все массовые мероприятия.