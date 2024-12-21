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В Казани после атак беспилотников открыли ПВР

Ведомости

После атак беспилотников в Казани в городе организовали пункты временного размещения и горячего питания для эвакуированных жителей. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

«Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома», – подчеркнул Минниханов.

Он уточнил, что в городе развернут оперативный штаб.

21 декабря Минобороны России сообщило, что украинские беспилотники самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани с 7:40 до 9:20 мск. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще столько же уничтожены силами противовоздушной обороны.

Мэрия Казани сообщила о проведении выборочной эвакуации в школах в целях безопасности. По предварительным данным пресс-службы главы города, в результате атак погибших и пострадавших нет. Всего в Казани было зафиксировано восемь прилетов беспилотников. ️По решению Минниханова, в целях обеспечения безопасности в ближайшие в выходные, 21 и 22 декабря, в городе отменены все массовые мероприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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