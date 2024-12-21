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Пожар в ЖК «Лазурные небеса» в Казани локализован после атак БПЛА

По факту налета дронов предположительно будет расследоваться уголовное дело о теракте
Ведомости

Возгорание в жилищном комплексе «Лазурные небеса» в Казани локализовано вскоре после попадания украинских беспилотников. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель местных властей.

ЖК «Лазурные небеса» является самым высоким жилым домом Казани высотой около 100 м. Комплекс полностью заселен, внизу расположен элитный детский сад, наверху располагаются офисы, стоимость аренды которых одна из самых дорогих в городе. По словам источника «Ведомостей» в Минобороны, попадание сразу двух БПЛА в высотный жилой комплекс говорит о том, что он и был одной из целей украинского налета. В этом случае атака носила террористический характер, отметил собеседник. Несколько дронов было сбито зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».

Источник в правоохранительных органах заявил, что, как ожидается, по факту налета украинских беспилотников на Казань органами Следственного комитета России будет расследоваться уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

21 декабря Минобороны сообщило об атаке украинских беспилотников самолетного типа на объекты гражданской инфраструктуры в Казани. Три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще столько же ликвидированы силами противовоздушной обороны.

Мэрия Казани писала о проведении выборочной эвакуации в школах в целях безопасности. По предварительным данным пресс-службы главы города Рустама Минниханова, в результате атак погибших и пострадавших нет. Всего в Казани было зафиксировано восемь прилетов дронов. ️По решению Минниханова, в целях обеспечения безопасности 21 и 22 декабря в городе отменены все массовые мероприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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