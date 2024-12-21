Пожар в ЖК «Лазурные небеса» в Казани локализован после атак БПЛА

ЖК «Лазурные небеса» является самым высоким жилым домом Казани высотой около 100 м. Комплекс полностью заселен, внизу расположен элитный детский сад, наверху располагаются офисы, стоимость аренды которых одна из самых дорогих в городе. По словам источника «Ведомостей» в Минобороны, попадание сразу двух БПЛА в высотный жилой комплекс говорит о том, что он и был одной из целей украинского налета. В этом случае атака носила террористический характер, отметил собеседник. Несколько дронов было сбито зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».