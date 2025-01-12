FT: риторика Трампа о покупке Гренландии шокировала местных жителей
Жители Гренландии были шокированы и оскорблены риторикой избранного президента США Дональда Трампа о намерении купить остров, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных гренландцев.
«Гренландцы, как сказали несколько жителей Нуука, склонны избегать конфликтов в повседневной жизни и были шокированы агрессивным тоном Трампа», – говорится в материале.
Бывший премьер-министр Гренландии Куупик Клейст заявил, что многие жители были оскорблены намерением Трампа – им не понравилось, что их родину обсуждали как сделку по недвижимости.
«Вы не можете просто пойти и купить страну или ее людей», – пояснил Клейст.
В то же время интерес Трампа к Гренландии может иметь и положительную сторону. Местные жители «рады, что он вынес вопрос о будущем Гренландии в центр внимания всего мира» и «теперь Дании придется прислушиваться [к мнению гренландцев]», сказал полярный исследователь Уле Йорген Хаммекен. Он при этом заявил, что многие гренландцы знакомы со стилем Трампа и знают, что не стоит воспринимать его буквально.
В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. Теперь «Фарерские острова и Гренландия имеют свои собственные поля, что усиливает выдающееся положение содружества на королевском гербе».
7 января Дональд Трамп-младший посетил Гренландию. Избранный президент США Дональд Трамп 10 января опубликовал видео, на котором жители комплементарно высказываются о Трампе, призывают его приобрести остров и критикуют Данию, которая, по заявлению одного из участников видео, не заботится о них. Позже датские СМИ заявили, что «сторонниками Трампа» в Гренландии оказались бездомные и безработные, которых подкупили едой.