FT: риторика Трампа о покупке Гренландии шокировала местных жителей

В то же время интерес Трампа к Гренландии может иметь и положительную сторону. Местные жители «рады, что он вынес вопрос о будущем Гренландии в центр внимания всего мира» и «теперь Дании придется прислушиваться [к мнению гренландцев]», сказал полярный исследователь Уле Йорген Хаммекен. Он при этом заявил, что многие гренландцы знакомы со стилем Трампа и знают, что не стоит воспринимать его буквально.