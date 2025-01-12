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FT: риторика Трампа о покупке Гренландии шокировала местных жителей

Ведомости

Жители Гренландии были шокированы и оскорблены риторикой избранного президента США Дональда Трампа о намерении купить остров, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных гренландцев.

«Гренландцы, как сказали несколько жителей Нуука, склонны избегать конфликтов в повседневной жизни и были шокированы агрессивным тоном Трампа», – говорится в материале.

Бывший премьер-министр Гренландии Куупик Клейст заявил, что многие жители были оскорблены намерением Трампа – им не понравилось, что их родину обсуждали как сделку по недвижимости.

«Вы не можете просто пойти и купить страну или ее людей», – пояснил Клейст.

В то же время интерес Трампа к Гренландии может иметь и положительную сторону. Местные жители «рады, что он вынес вопрос о будущем Гренландии в центр внимания всего мира» и «теперь Дании придется прислушиваться [к мнению гренландцев]», сказал полярный исследователь Уле Йорген Хаммекен. Он при этом заявил, что многие гренландцы знакомы со стилем Трампа и знают, что не стоит воспринимать его буквально.

В декабре 2024 г. Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. Теперь «Фарерские острова и Гренландия имеют свои собственные поля, что усиливает выдающееся положение содружества на королевском гербе».

7 января Дональд Трамп-младший посетил Гренландию. Избранный президент США Дональд Трамп 10 января опубликовал видео, на котором жители комплементарно высказываются о Трампе, призывают его приобрести остров и критикуют Данию, которая, по заявлению одного из участников видео, не заботится о них. Позже датские СМИ заявили, что «сторонниками Трампа» в Гренландии оказались бездомные и безработные, которых подкупили едой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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