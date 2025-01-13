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Bloomberg: 10 стран ЕС призывают ввести санкции против российского газа

Ведомости

Группа из 10 стран Европейского союза (ЕС) выступает за ужесточение санкций против России путем введения дополнительных ограничений на природный газ, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

По данным агентства, такое желание изъявили Швеция, Ирландия, Польша и другие страны. Они хотят запретить импорт трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в блок, чтобы ограничить доходы.

Ограничительные меры требуют единогласного одобрения 27 государств-членов ЕС, что становится все более трудным препятствием, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто скептически относится к таким шагам, подмечает агентство. Как говорится в совместном документе, в качестве «конечной цели необходимо запретить импорт российского газа и СПГ как можно скорее». Его также подписали Дания, Финляндия, Чехия и Румыния.

23 декабря 2024 г. стало известно, что с января по ноябрь Россия увеличила поставки газа в ЕС на 25% до 49,6 млрд куб. м. В целом на РФ пришлось 18,3% в газовом импорте ЕС против 14% годом ранее. Трубопроводные поставки обеспечили основной прирост: за январь – ноябрь они выросли на 26% до 30,3 млрд куб. м. Это около 11,1% от всего европейского газового импорта против 8,4% за аналогичный период 2023 г.

Россия также нарастила поставки СПГ до 19,3 млрд куб. м (+18,2%). Таким образом доля России по СПГ увеличилась с 5,7% в прошлом году до 7,1%. Главным поставщиком газа для ЕС осталась Норвегия, нарастившая экспорт на 3,6% – до 85,2 млрд куб. м. При этом в целом Евросоюз за 11 месяцев снизил объем импорта почти на 6% до 271,5 млрд куб. м. После начала российской спецоперации на Украине власти Евросоюза неоднократно заявляли о планах по постепенному отказу от поставок газа из РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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