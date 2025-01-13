Bloomberg: 10 стран ЕС призывают ввести санкции против российского газа

Россия также нарастила поставки СПГ до 19,3 млрд куб. м (+18,2%). Таким образом доля России по СПГ увеличилась с 5,7% в прошлом году до 7,1%. Главным поставщиком газа для ЕС осталась Норвегия, нарастившая экспорт на 3,6% – до 85,2 млрд куб. м. При этом в целом Евросоюз за 11 месяцев снизил объем импорта почти на 6% до 271,5 млрд куб. м. После начала российской спецоперации на Украине власти Евросоюза неоднократно заявляли о планах по постепенному отказу от поставок газа из РФ.