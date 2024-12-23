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Россия в январе – ноябре увеличила поставки газа в ЕС на 25%

Ведомости

Россия за 11 месяцев текущего года нарастила поставки газа в Евросоюз (ЕС) на четверть – до 49,6 млрд куб. м. Об этом пишет «РИА Новости», изучив данные аналитической компании Bruegel.

В целом на РФ пришлось 18,3% в газовом импорте ЕС против 14% годом ранее. Трубопроводные поставки обеспечили основной прирост: за январь – ноябрь они выросли на 26% до 30,3 млрд куб. м. Это около 11,1% от всего европейского газового импорта против 8,4% за аналогичный период 2023 г.

Россия также нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) до 19,3 млрд куб. м (+18,2%). Таким образом доля России по СПГ увеличилась с 5,7% в прошлом году до 7,1%.

Главным поставщиком газа для ЕС осталась Норвегия, нарастившая экспорт на 3,6% – до 85,2 млрд куб. м. При этом в целом Евросоюз за 11 месяцев снизил объем импорта почти на 6% до 271,5 млрд куб. м.

После начала российской спецоперации на Украине власти Евросоюза неоднократно заявляли о планах по постепенному отказу от поставок газа из РФ. Экспорт трубопроводного газа в ЕС сейчас ведется по двум маршрутам – по второй ветке «Турецкого потока» и транзитом через территорию Украины. Также европейские страны импортируют российский СПГ.

В декабре агентство Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии писало, что Россия все еще остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС. 19 декабря в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что нового контракта на транзит газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет. «Ведомости» со ссылкой на экспертов писали, что поставки в 2025 г. могут продолжиться в рамках разовых аукционов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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