Россия в январе – ноябре увеличила поставки газа в ЕС на 25%

В декабре агентство Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии писало, что Россия все еще остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС. 19 декабря в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что нового контракта на транзит газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет. «Ведомости» со ссылкой на экспертов писали, что поставки в 2025 г. могут продолжиться в рамках разовых аукционов.