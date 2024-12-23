Россия в январе – ноябре увеличила поставки газа в ЕС на 25%
Россия за 11 месяцев текущего года нарастила поставки газа в Евросоюз (ЕС) на четверть – до 49,6 млрд куб. м. Об этом пишет «РИА Новости», изучив данные аналитической компании Bruegel.
В целом на РФ пришлось 18,3% в газовом импорте ЕС против 14% годом ранее. Трубопроводные поставки обеспечили основной прирост: за январь – ноябрь они выросли на 26% до 30,3 млрд куб. м. Это около 11,1% от всего европейского газового импорта против 8,4% за аналогичный период 2023 г.
Россия также нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) до 19,3 млрд куб. м (+18,2%). Таким образом доля России по СПГ увеличилась с 5,7% в прошлом году до 7,1%.
Главным поставщиком газа для ЕС осталась Норвегия, нарастившая экспорт на 3,6% – до 85,2 млрд куб. м. При этом в целом Евросоюз за 11 месяцев снизил объем импорта почти на 6% до 271,5 млрд куб. м.
После начала российской спецоперации на Украине власти Евросоюза неоднократно заявляли о планах по постепенному отказу от поставок газа из РФ. Экспорт трубопроводного газа в ЕС сейчас ведется по двум маршрутам – по второй ветке «Турецкого потока» и транзитом через территорию Украины. Также европейские страны импортируют российский СПГ.
В декабре агентство Bloomberg со ссылкой на данные Еврокомиссии писало, что Россия все еще остается одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС. 19 декабря в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил, что нового контракта на транзит газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре 2024 г. не будет. «Ведомости» со ссылкой на экспертов писали, что поставки в 2025 г. могут продолжиться в рамках разовых аукционов.