Российские социологи рассказали о препятствиях при работе в Абхазии
Социологи из России столкнулись с препятствиями при проведении исследования в преддверии выборов в Абхазии. Об этом они рассказали в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Выборы президента Абхазии: какой путь изберет республика?», сообщили в пресс-службе организации.
«Результаты работы наших коллег-социологов оказались довольно неожиданными для нас. В первую очередь потому, что они столкнулись с непредвиденными препятствиями», – сказал директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.
Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров сообщил, что им было дано интервью местному телеканалу, но его до сих пор не обнародовали: «Выдвигались обвинения, что якобы мы “неправильные пчелы” и принесли “неправильный мед”. То есть социологи, значит, плохо сделали свою работу и вообще не имели права ее делать».
Член Общественной палаты Республики Абхазии, местный предприниматель Давид Пилия подтвердил, что нельзя вступать в конфликты с социологами и запрещать их работу. По его словам, эти исследования проводит «очень серьезный институт из дружественной нам страны».
Исследование при этом провести удалось. По данным ВЦИОМа, 91% опрошенных относится положительно к Российской Федерации. Федоров считает, что этот факт может оказать определенное влияние на выбор, который сделает народ Абхазии на президентских выборах.
В ноябре 2024 г. в Абхазии прошли протесты. 19 ноября президент страны Аслан Бжания подал в отставку после митингов против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое предусматривало льготы для российских компаний в области недвижимости. Тогда же вице-президент республики Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей и полномочий главы страны. Досрочные выборы нового президента назначены на 15 февраля.