Российские социологи рассказали о препятствиях при работе в Абхазии

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров сообщил, что им было дано интервью местному телеканалу, но его до сих пор не обнародовали: «Выдвигались обвинения, что якобы мы “неправильные пчелы” и принесли “неправильный мед”. То есть социологи, значит, плохо сделали свою работу и вообще не имели права ее делать».