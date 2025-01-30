Шейнбаум назвала Google причины для сохранения названия Мексиканского залива

Шейнбаум назвала Google причины для сохранения названия Мексиканского заливаКорпорация намерена переименовать акваторию в Google Maps после указа Трампа
Мексиканский залив должен сохранить свое название в картах Google, поскольку оно «исторически принято» международным сообществом. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в письме для корпорации.
«[Изменение названия] может распространяться только на 12 морских миль (около 22 км. – “Ведомости”) от береговой линии Соединенных Штатов», – сказала Шейнбаум на ежедневной пресс-конференции (цитата по Reuters).
Кроме того, название «Мексиканский залив» является «исторически принятым и зарегистрированным названием». Оно же закреплено в 12 международных договорах, добавила президент.
28 января Reuters сообщил, что Google Maps изменит название Мексиканского залива на Американский залив после того, как оно будет официально обновлено в системе географических названий США. Изменение будет видно американским пользователям, а в Мексике название останется прежним. За пределами этих стран пользователи будут видеть на картах оба названия.
Решение корпорации обусловлено указом нового президента США Дональда Трампа. В первые часы после вступления в должность 20 января он распорядился изменить название указанного залива на Американский и вернуть горе Денали на Аляске имя Мак-Кинли. Президент Мексики Шейнбаум на фоне решения Трампа пошутила, что в таком случае можно переименовать Северную Америку в «Мексиканскую Америку», опираясь на карту региона от 1607 г.