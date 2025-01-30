Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Шейнбаум назвала Google причины для сохранения названия Мексиканского залива

Корпорация намерена переименовать акваторию в Google Maps после указа Трампа
Ведомости

Мексиканский залив должен сохранить свое название в картах Google, поскольку оно «исторически принято» международным сообществом. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум в письме для корпорации.

«[Изменение названия] может распространяться только на 12 морских миль (около 22 км. – “Ведомости”) от береговой линии Соединенных Штатов», – сказала Шейнбаум на ежедневной пресс-конференции (цитата по Reuters).

Кроме того, название «Мексиканский залив» является «исторически принятым и зарегистрированным названием». Оно же закреплено в 12 международных договорах, добавила президент.

28 января Reuters сообщил, что Google Maps изменит название Мексиканского залива на Американский залив после того, как оно будет официально обновлено в системе географических названий США. Изменение будет видно американским пользователям, а в Мексике название останется прежним. За пределами этих стран пользователи будут видеть на картах оба названия.

Решение корпорации обусловлено указом нового президента США Дональда Трампа. В первые часы после вступления в должность 20 января он распорядился изменить название указанного залива на Американский и вернуть горе Денали на Аляске имя Мак-Кинли. Президент Мексики Шейнбаум на фоне решения Трампа пошутила, что в таком случае можно переименовать Северную Америку в «Мексиканскую Америку», опираясь на карту региона от 1607 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных