МИД выразил протест послу Молдавии в связи с блокадой посольства России
МИД России заявил решительный протест послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в связи с «блокадой» российского посольства в Кишиневе. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.
Полиция Молдавии сообщила 19 марта о проверке сообщений о минировании посольства РФ, после чего территория диппредставительства была полностью заблокирована.
«Молдавской стороной было допущено вопиющее нарушение своих международных обязательств в части соблюдения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., по которой «государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства», – отметили в МИД РФ.
В частности, местные силовики препятствовали въезду посла РФ на территорию посольства, а находившиеся внутри посольского комплекса сотрудники и члены их семей, включая женщин и детей, были лишены возможности выхода в город. Согласно сообщению МИДа, официальных уведомлений от властей Молдавии о якобы минировании посольство не получало.
19 марта стало известно, что молдавская полиция проверяет анонимное сообщение о якобы заложенной в здании посольства России в Кишиневе бомбе. Получение сообщения о якобы заложенной бомбе подтвердили в российском диппредставительстве, при этом не получили этому подтверждения, писал ТАСС.
В начале марта МИД РФ вручил ноту послу Молдавии с требованием объяснить, почему президент республики Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты посла РФ в Кишиневе Олега Озерова. Он был назначен послом РФ в Молдавии еще в сентябре 2024 г.