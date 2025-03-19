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МИД выразил протест послу Молдавии в связи с блокадой посольства России

Ведомости

МИД России заявил решительный протест послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в связи с «блокадой» российского посольства в Кишиневе. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

Полиция Молдавии сообщила 19 марта о проверке сообщений о минировании посольства РФ, после чего территория диппредставительства была полностью заблокирована.

«Молдавской стороной было допущено вопиющее нарушение своих международных обязательств в части соблюдения положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., по которой «государство пребывания должно предоставлять все возможности для выполнения функций представительства», – отметили в МИД РФ.

В частности, местные силовики препятствовали въезду посла РФ на территорию посольства, а находившиеся внутри посольского комплекса сотрудники и члены их семей, включая женщин и детей, были лишены возможности выхода в город. Согласно сообщению МИДа, официальных уведомлений от властей Молдавии о якобы минировании посольство не получало.

19 марта стало известно, что молдавская полиция проверяет анонимное сообщение о якобы заложенной в здании посольства России в Кишиневе бомбе. Получение сообщения о якобы заложенной бомбе подтвердили в российском диппредставительстве, при этом не получили этому подтверждения, писал ТАСС.

В начале марта МИД РФ вручил ноту послу Молдавии с требованием объяснить, почему президент республики Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты посла РФ в Кишиневе Олега Озерова. Он был назначен послом РФ в Молдавии еще в сентябре 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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