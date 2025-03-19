МИД выразил протест послу Молдавии в связи с блокадой посольства России

В начале марта МИД РФ вручил ноту послу Молдавии с требованием объяснить, почему президент республики Майя Санду до сих пор не приняла верительные грамоты посла РФ в Кишиневе Олега Озерова. Он был назначен послом РФ в Молдавии еще в сентябре 2024 г.