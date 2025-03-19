Госдеп: новые мирные переговоры США и РФ пройдут не на министерском уровне
Новый раунд переговоров между Россией и США по Украине пройдет не на министерском уровне, сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, передает ТАСС.
По ее словам, в переговорах примут участие высокопоставленные чиновники, но не министры. «Это будут старшие должностные лица, обсуждающие технические параметры возможного соглашения о прекращении огня», – подчеркнула Брюс. Она добавила, что переговоры состоятся в ближайшие дни, а их результаты могут быть известны уже скоро. «Президент Трамп настаивает на быстром прогрессе, и мы рассчитываем увидеть первые итоги в ближайшее время», – заявила представитель Госдепа.
Брюс не смогла уточнить, возможен ли трехсторонний формат переговоров с участием Украины. «Этот вопрос еще обсуждается, и я пока не могу предоставить конкретные детали», – пояснила она. Но, по ее словам, в процессе будут задействованы специалисты, способные проработать достигнутые договоренности, включая итоги телефонного разговора президентов России и США 18 марта.
Как сообщил 18 марта телеканал Fox News со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, новые контакты между Россией и США запланированы на 23 марта в Джидде. Сам Уиткофф заявил, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа является примером того, как два влиятельных лидера объединились во имя блага всего человечества.