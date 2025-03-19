Газета
Телеграм
/ Политика

Госдеп: новые мирные переговоры США и РФ пройдут не на министерском уровне

Ведомости

Новый раунд переговоров между Россией и США по Украине пройдет не на министерском уровне, сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс, передает ТАСС.

По ее словам, в переговорах примут участие высокопоставленные чиновники, но не министры. «Это будут старшие должностные лица, обсуждающие технические параметры возможного соглашения о прекращении огня», – подчеркнула Брюс. Она добавила, что переговоры состоятся в ближайшие дни, а их результаты могут быть известны уже скоро. «Президент Трамп настаивает на быстром прогрессе, и мы рассчитываем увидеть первые итоги в ближайшее время», – заявила представитель Госдепа.

Брюс не смогла уточнить, возможен ли трехсторонний формат переговоров с участием Украины. «Этот вопрос еще обсуждается, и я пока не могу предоставить конкретные детали», – пояснила она. Но, по ее словам, в процессе будут задействованы специалисты, способные проработать достигнутые договоренности, включая итоги телефонного разговора президентов России и США 18 марта.

Как сообщил 18 марта телеканал Fox News со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, новые контакты между Россией и США запланированы на 23 марта в Джидде. Сам Уиткофф заявил, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа является примером того, как два влиятельных лидера объединились во имя блага всего человечества.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных