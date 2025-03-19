Госдеп: новые мирные переговоры США и РФ пройдут не на министерском уровне

По ее словам, в переговорах примут участие высокопоставленные чиновники, но не министры. «Это будут старшие должностные лица, обсуждающие технические параметры возможного соглашения о прекращении огня», – подчеркнула Брюс. Она добавила, что переговоры состоятся в ближайшие дни, а их результаты могут быть известны уже скоро. «Президент Трамп настаивает на быстром прогрессе, и мы рассчитываем увидеть первые итоги в ближайшее время», – заявила представитель Госдепа.