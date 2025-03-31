МИД ПМР не располагает информацией о местонахождении депутата Нестеровского
Правоохранительные органы Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) информацией о нахождении депутата парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Александра Нестеровского на территории Приднестровья не располагают. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства иностранных дел непризнанной республики.
Так в министерстве ответили на появившиеся сегодня в СМИ заявления представителей правоохранительных органов Молдавии, из которых следует, что депутат якобы скрывается на территории ПМР.
В Кишиневе Нестеровский заочно приговорен судом к 12 годам лишения свободы. Он был признан виновным в «пассивной коррупции» и получении финансирования для политической партии от организованной преступной группы. По словам адвоката депутата Анатолия Питела, решением президента РФ Нестеровскому предоставлено российское гражданство, передает «РИА Новости».
Ранее 31 марта МИД Молдавии объявил троих российских дипломатов персонами нон грата, обязав их покинуть страну. Кишинев также обвинил посольство РФ в содействии Нестеровскому в его выезде в Приднестровье. Российский посол в Молдавии Олег Озеров назвал эти обвинения голословными и бездоказательными.