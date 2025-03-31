МИД России предлагает увеличить срок действия электронных виз для иностранцев
Министерство иностранных дел РФ предлагает увеличить срок действия электронных въездных виз для иностранных граждан с 60 до 120 дней. Ведомство подготовило соответствующие поправки в закон о порядке въезда в Россию и выезда из страны.
Законопроект предусматривает увеличение срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания по ней иностранного гражданина с 16 до 30 суток при сохранении кратности данной визы.
В России начали выдавать электронные визы иностранцам с 1 августа 2023 г. Виза дает право на въезд в страну с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях.
В декабре прошлого года правительство расширило перечень иностранных государств, граждане которых могут оформить электронную визу для въезда в Россию. Речь идет о Барбадосе, Бутане, Зимбабве, Иордании, Кении, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Люсии, Тонге, Тринидаде и Тобаго, Туркмении и Эсватини.