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Правительство разрешило гражданам 11 стран въезжать в Россию по электронной визе

Ведомости

Правительство расширило перечень иностранных государств, граждане которых могут оформить единую электронную визу для въезда в Россию. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Посещать РФ по электронной визе смогут граждане Барбадоса, Бутана, Зимбабве, Иордании, Кении, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Люсии, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркмении и Эсватини. Сейчас в перечень входят 64 государства.

При этом из распоряжения исключили Сербию и Андорру, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан. 

С 1 августа прошлого года в России начали выдавать электронные визы иностранцам. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. Срок оформления визы составляет не более четырех дней, а действует она 60 суток с момента оформления. По визе можно находиться в России 16 суток.

За год электронные визы оформили 540 900 иностранцев, сообщал МИД РФ в августе. В конце октября в Госдуме предложили сделать электронные визы многократными. В июне замруководителя Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на форуме «Путешествуй!» также сообщил, что для роста въездного туризма ведомство рассматривает вариант введения многократной визы для иностранцев на 15 месяцев или два года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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