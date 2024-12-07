Правительство разрешило гражданам 11 стран въезжать в Россию по электронной визе

С 1 августа прошлого года в России начали выдавать электронные визы иностранцам. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. Срок оформления визы составляет не более четырех дней, а действует она 60 суток с момента оформления. По визе можно находиться в России 16 суток.