Правительство разрешило гражданам 11 стран въезжать в Россию по электронной визе
Правительство расширило перечень иностранных государств, граждане которых могут оформить единую электронную визу для въезда в Россию. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.
Посещать РФ по электронной визе смогут граждане Барбадоса, Бутана, Зимбабве, Иордании, Кении, Папуа – Новой Гвинеи, Сент-Люсии, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркмении и Эсватини. Сейчас в перечень входят 64 государства.
При этом из распоряжения исключили Сербию и Андорру, с которыми заключены двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан.
С 1 августа прошлого года в России начали выдавать электронные визы иностранцам. Виза дает право на однократный въезд в Россию с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях. Срок оформления визы составляет не более четырех дней, а действует она 60 суток с момента оформления. По визе можно находиться в России 16 суток.
За год электронные визы оформили 540 900 иностранцев, сообщал МИД РФ в августе. В конце октября в Госдуме предложили сделать электронные визы многократными. В июне замруководителя Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на форуме «Путешествуй!» также сообщил, что для роста въездного туризма ведомство рассматривает вариант введения многократной визы для иностранцев на 15 месяцев или два года.