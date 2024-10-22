В Госдуме предложили сделать электронные визы для иностранцев многократными

Она отметила, что на развитие туризма влияет рост цен. В частности, увеличились цены на проживание в гостиницах – в среднем на 19% за одну ночь, на авиабилеты внутри страны они выросли в среднем на 29%. При этом на внешние направления стоимость выросла не столь значительно, считает депутат. Аналогичная ситуация и по ценам на ж/д билеты, где цена за одно место в плацкарте в среднем стала больше на 12,8%, в купе – на 12,5%.