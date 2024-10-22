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В Госдуме предложили сделать электронные визы для иностранцев многократными

Ведомости

Электронные визы для иностранцев стоило бы сделать многократными, чтобы способствовать развитию въездного туризма. С таким предложением выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина («Единая Россия»).

Она отметила, что на развитие туризма влияет рост цен. В частности, увеличились цены на проживание в гостиницах – в среднем на 19% за одну ночь, на авиабилеты внутри страны они выросли в среднем на 29%. При этом на внешние направления стоимость выросла не столь значительно, считает депутат. Аналогичная ситуация и по ценам на ж/д билеты, где цена за одно место в плацкарте в среднем стала больше на 12,8%, в купе – на 12,5%.

«Скорее всего, такая тенденция сохранится и в следующем году, в первую очередь, из-за дефицита номерного фонда и достаточного парка авиалайнеров. «Въездной» туризм, возможно, несколько снизится по сравнению с запланированным из-за конфликта на Ближнем Востоке. Вместе с тем ситуацию можно было бы существенно снивелировать, если бы мы сделали электронные визы многократными», – написала Школкина в своем Telegram-канале.

По ее словам, многократные электронные визы позволят иностранным гостям, приехавшим в Россию, например, по делам, вернуться сюда на отдых уже с семьей. Кроме того, заявила депутат, для развития туризма нужно наладить «инструмент платежной системы для иностранных туристов внутри страны».

В июне замруководителя Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на форуме «Путешествуй!» сообщил, что для роста въездного туризма ведомство рассматривает вариант введения многократной визы для иностранных туристов на 15 месяцев или два года, писал «Интерфакс». Он отметил, что во многих странах такой механизм уже реализован.

В начале октября «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании CORE.XP на основе статистики погранслужбы ФСБ писали, что поток иностранных туристов в Россию по итогам первого полугодия 2024 г. составил 585 000 человек. Это почти втрое превышает показатель того же периода 2023 г. Основной вклад в рост турпотока внесли путешественники из Китая (302 000 человек, рост в девять раз). Далее с большим отрывом следуют туристы из Туркмении и Турции (по 35 000 человек), Германии (31 000), Казахстана (23 000).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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