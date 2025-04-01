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КСИР Ирана задержал два танкера с 3 млн литров дизельного топлива

Ведомости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержал два иностранных танкера в Персидском заливе, которые, предположительно, перевозили более 3 млн л контрабандного дизельного топлива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ республики.

На двух танкерах находились 25 членов экипажа. Какое у них гражданство и задержаны ли они, не уточняется. По данным СМИ, грузовые судна арестованы и направляются в город-порт Бушир на юге Ирана.

Reuters отмечает, что Иран, где цены на топливо одни из самых низких в мире из-за значительных субсидий и падения курса национальной валюты, борется с масштабной контрабандой топлива по суше в соседние страны и по морю в арабские государства Персидского залива.

В январе прошлого года военно-морские силы КСИР задержали танкер с 2 млн л контрабандного дизеля. Сообщалось, что топливо передадут иранской Национальной компании по переработке и распределению нефти. В июле 2024 г. также был задержан танкер под флагом государства Того, на борту которого находилось 1,5 млн л контрабандного топлива. Согласно судебному решению, судно было направлено на разгрузку в терминалы Национальной компании по переработке и распределению нефти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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