КСИР Ирана задержал два танкера с 3 млн литров дизельного топлива
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержал два иностранных танкера в Персидском заливе, которые, предположительно, перевозили более 3 млн л контрабандного дизельного топлива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ республики.
На двух танкерах находились 25 членов экипажа. Какое у них гражданство и задержаны ли они, не уточняется. По данным СМИ, грузовые судна арестованы и направляются в город-порт Бушир на юге Ирана.
Reuters отмечает, что Иран, где цены на топливо одни из самых низких в мире из-за значительных субсидий и падения курса национальной валюты, борется с масштабной контрабандой топлива по суше в соседние страны и по морю в арабские государства Персидского залива.
В январе прошлого года военно-морские силы КСИР задержали танкер с 2 млн л контрабандного дизеля. Сообщалось, что топливо передадут иранской Национальной компании по переработке и распределению нефти. В июле 2024 г. также был задержан танкер под флагом государства Того, на борту которого находилось 1,5 млн л контрабандного топлива. Согласно судебному решению, судно было направлено на разгрузку в терминалы Национальной компании по переработке и распределению нефти.