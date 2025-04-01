КСИР Ирана задержал два танкера с 3 млн литров дизельного топлива

В январе прошлого года военно-морские силы КСИР задержали танкер с 2 млн л контрабандного дизеля. Сообщалось, что топливо передадут иранской Национальной компании по переработке и распределению нефти. В июле 2024 г. также был задержан танкер под флагом государства Того, на борту которого находилось 1,5 млн л контрабандного топлива. Согласно судебному решению, судно было направлено на разгрузку в терминалы Национальной компании по переработке и распределению нефти.