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Иран захватил нефтяной танкер под флагом Того

Ведомости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил танкер под флагом государства Того. Об этом сообщил командующий вторым округом военно-морских сил КСИР генерал Хейдар Хонариан-Моджаррад, его слова приводит агентство Tasmin.

«Сегодня вечером иностранное судно под флагом Того, на борту которого находилось 1,5 млн литров контрабандного топлива, было задержано после получения постановления суда», – сказал он. Генерал уточнил, что судно задержали в провинции Бушер Персидского залива рамках борьбы с контрабандой топлива.

По словам командующего КСИР, на судне находилось 12 иностранных граждан. Согласно судебному решению, оно направлено на разгрузку в терминалы Национальной компании по дистрибуции нефтепродуктов Бушера.

Республика Того располагается в Западной Африке. Граничит с такими странами, как Гана, Бенин и Буркина-Фасо. Столица страны – город Ломе, который по совместительству является главным портом государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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