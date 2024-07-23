Иран захватил нефтяной танкер под флагом Того
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил танкер под флагом государства Того. Об этом сообщил командующий вторым округом военно-морских сил КСИР генерал Хейдар Хонариан-Моджаррад, его слова приводит агентство Tasmin.
«Сегодня вечером иностранное судно под флагом Того, на борту которого находилось 1,5 млн литров контрабандного топлива, было задержано после получения постановления суда», – сказал он. Генерал уточнил, что судно задержали в провинции Бушер Персидского залива рамках борьбы с контрабандой топлива.
По словам командующего КСИР, на судне находилось 12 иностранных граждан. Согласно судебному решению, оно направлено на разгрузку в терминалы Национальной компании по дистрибуции нефтепродуктов Бушера.
Республика Того располагается в Западной Африке. Граничит с такими странами, как Гана, Бенин и Буркина-Фасо. Столица страны – город Ломе, который по совместительству является главным портом государства.