Иран захватил нефтяной танкер под флагом Того

«Сегодня вечером иностранное судно под флагом Того, на борту которого находилось 1,5 млн литров контрабандного топлива, было задержано после получения постановления суда», – сказал он. Генерал уточнил, что судно задержали в провинции Бушер Персидского залива рамках борьбы с контрабандой топлива.