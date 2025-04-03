Fitch снизило кредитный рейтинг Китая до «A»

3 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении масштабных торговых пошлин в отношении большинства стран мира. По его мнению, американские налогоплательщики долгое время несправедливо страдали от торговых практик других стран. Трамп заявил, что Китай теперь столкнется с 34%-ным тарифом. В министерстве коммерции Китая выступили против таких мер. США призвали немедленно отменить односторонние тарифы и должным образом урегулировать разногласия со своими торговыми партнерами путем диалога.