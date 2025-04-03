Fitch снизило кредитный рейтинг Китая до «A»
Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая в иностранной валюте с A+ до A, что соответствует высокому уровню кредитоспособности. Об этом говорится в официальном релизе на сайте агентства.
В агентстве отметили, что прогноз для экономики страны – стабильный.
«Понижение рейтинга отражает наши ожидания дальнейшего ослабления государственных финансов Китая и стремительного роста государственного долга в период экономических преобразований в стране», – говорится в сообщении на сайте Fitch.
По данным агентства, власти Китая могут усилить фискальное стимулирование на фоне слабого внутреннего спроса, роста тарифов и дефляционного давления. Fitch также прогнозирует, что отношение госдолга к ВВП продолжит быстро расти в ближайшие годы.
Дальнейшая динамика рейтинга будет зависеть от мер Пекина по сокращению бюджетного дефицита и реализации макроэкономической политики.
3 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении масштабных торговых пошлин в отношении большинства стран мира. По его мнению, американские налогоплательщики долгое время несправедливо страдали от торговых практик других стран. Трамп заявил, что Китай теперь столкнется с 34%-ным тарифом. В министерстве коммерции Китая выступили против таких мер. США призвали немедленно отменить односторонние тарифы и должным образом урегулировать разногласия со своими торговыми партнерами путем диалога.