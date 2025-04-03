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Fitch снизило кредитный рейтинг Китая до «A»

Ведомости

Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Китая в иностранной валюте с A+ до A, что соответствует высокому уровню кредитоспособности. Об этом говорится в официальном релизе на сайте агентства.

В агентстве отметили, что прогноз для экономики страны – стабильный.

«Понижение рейтинга отражает наши ожидания дальнейшего ослабления государственных финансов Китая и стремительного роста государственного долга в период экономических преобразований в стране», – говорится в сообщении на сайте Fitch.

По данным агентства, власти Китая могут усилить фискальное стимулирование на фоне слабого внутреннего спроса, роста тарифов и дефляционного давления. Fitch также прогнозирует, что отношение госдолга к ВВП продолжит быстро расти в ближайшие годы.

Дальнейшая динамика рейтинга будет зависеть от мер Пекина по сокращению бюджетного дефицита и реализации макроэкономической политики.

3 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении масштабных торговых пошлин в отношении большинства стран мира. По его мнению, американские налогоплательщики долгое время несправедливо страдали от торговых практик других стран. Трамп заявил, что Китай теперь столкнется с 34%-ным тарифом. В министерстве коммерции Китая выступили против таких мер. США призвали немедленно отменить односторонние тарифы и должным образом урегулировать разногласия со своими торговыми партнерами путем диалога.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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