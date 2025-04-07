Работавший в Воронеже гинеколог назначен главой администрации президента Сирии
Гинеколог из Воронежа Махер Хусейн аль-Шараа назначен генеральным секретарем администрации президента Сирии. Об этом сообщает Al-Araby.
Аль-Шараа является младшим братом исполняющего обязанности президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. До назначения работал в медицинской сфере. Окончил Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н.Н. Бурденко. С 2014 по 2021 г. был гинекологом, заведовал отделением в Дорожной клинической больнице в Воронеже и управлял женской консультацией в поликлинике №1 РЖД.
8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Экс-президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности президента арабской республики 29 января стал Аш-Шараа, который ранее был известен как Абу Мухаммед аль-Джулани. Являлся лидером «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России).