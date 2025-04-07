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Работавший в Воронеже гинеколог назначен главой администрации президента Сирии

Ведомости

Гинеколог из Воронежа Махер Хусейн аль-Шараа назначен генеральным секретарем администрации президента Сирии. Об этом сообщает Al-Araby.

Аль-Шараа является младшим братом исполняющего обязанности президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. До назначения работал в медицинской сфере. Окончил Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н.Н. Бурденко. С 2014 по 2021 г. был гинекологом, заведовал отделением в Дорожной клинической больнице в Воронеже и управлял женской консультацией в поликлинике №1 РЖД.

8 декабря 2024 г. вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прошлого правительства. Экс-президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в Москве. Исполняющим обязанности президента арабской республики 29 января стал Аш-Шараа, который ранее был известен как Абу Мухаммед аль-Джулани. Являлся лидером «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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