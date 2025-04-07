Работавший в Воронеже гинеколог назначен главой администрации президента Сирии

Аль-Шараа является младшим братом исполняющего обязанности президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. До назначения работал в медицинской сфере. Окончил Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н.Н. Бурденко. С 2014 по 2021 г. был гинекологом, заведовал отделением в Дорожной клинической больнице в Воронеже и управлял женской консультацией в поликлинике №1 РЖД.