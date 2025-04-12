Минобороны заявило о поражении на Украине авиапредприятия и военного аэродрома

ВСУ тем временем за сутки нанесли пять ударов по энергетическим объектам России, сообщили ранее в российском оборонном ведомстве. В частности, в ночь на 11 апреля был зафиксирован прилет украинского беспилотника на электроподстанцию в Запорожской области, а в ночь на 12 апреля в районе железнодорожной станции Васюринская Северо-Кавказской железной дороги была повреждена контактная сеть. Это повлекло остановку двух пассажирских поездов.