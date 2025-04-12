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Минобороны заявило о поражении на Украине авиапредприятия и военного аэродрома

Ведомости

Российские Вооруженные силы (ВС РФ) в ходе проведения спецоперации на Украине поразили авиапредприятие и инфраструктуру военного аэродрома, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Удары по объектам на Украине наносились авиацией, беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии. В результате было нанесено поражение авиационному предприятию ВПК Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта вооруженных сил республики, цехам ремонта бронетехники и сборки БПЛА и складам боеприпасов и ракет. Целью ВС РФ стали также пункты временной дислокации украинских сил.

За последние сутки средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 154 беспилотника самолетного типа, говорится в сводке.

ВСУ тем временем за сутки нанесли пять ударов по энергетическим объектам России, сообщили ранее в российском оборонном ведомстве. В частности, в ночь на 11 апреля был зафиксирован прилет украинского беспилотника на электроподстанцию в Запорожской области, а в ночь на 12 апреля в районе железнодорожной станции Васюринская Северо-Кавказской железной дороги была повреждена контактная сеть. Это повлекло остановку двух пассажирских поездов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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