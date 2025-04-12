Минобороны заявило о поражении на Украине авиапредприятия и военного аэродрома
Российские Вооруженные силы (ВС РФ) в ходе проведения спецоперации на Украине поразили авиапредприятие и инфраструктуру военного аэродрома, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Удары по объектам на Украине наносились авиацией, беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией группировок войск российской армии. В результате было нанесено поражение авиационному предприятию ВПК Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта вооруженных сил республики, цехам ремонта бронетехники и сборки БПЛА и складам боеприпасов и ракет. Целью ВС РФ стали также пункты временной дислокации украинских сил.
За последние сутки средства ПВО сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 154 беспилотника самолетного типа, говорится в сводке.
ВСУ тем временем за сутки нанесли пять ударов по энергетическим объектам России, сообщили ранее в российском оборонном ведомстве. В частности, в ночь на 11 апреля был зафиксирован прилет украинского беспилотника на электроподстанцию в Запорожской области, а в ночь на 12 апреля в районе железнодорожной станции Васюринская Северо-Кавказской железной дороги была повреждена контактная сеть. Это повлекло остановку двух пассажирских поездов.