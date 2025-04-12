Минобороны заявило о пяти ударах по энергообъектам со стороны Украины

В ночь на 12 апреля в районе железнодорожной станции Васюринская Северо-Кавказской железной дороги была повреждена контактная сеть. Это повлекло остановку двух пассажирских поездов. Утром того же дня из-за обрыва провода в пролете опор отключилась высоковольтная линия 110 кВ «Белая – Рыбинские Буды». Без электроснабжения остались около 19 400 потребителей в Обоянском и Беловском районах Курской области.