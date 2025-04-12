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Минобороны заявило о пяти ударах по энергообъектам со стороны Украины

Дроны ВСУ атаковали инфраструктуру в Курской, Запорожской областях и на Кубани
Ведомости

Украинская сторона за сутки нанесла пять ударов по энергетическим объектам России, сообщили в Минобороны РФ.

В ночь на 11 апреля был зафиксирован прилет украинского беспилотника на электроподстанцию 35 кВ «Чубаревка» ГУП «Таврия-энерго» в Запорожской области. Без электроснабжения остались жители в пяти населенных пунктах, около 1650 человек.

Утром того же дня в Курской области при обстреле энергообъекта «Кондратовка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Утверждается, что без электроснабжения осталась промышленная нагрузка в Беловском районе.

В ночь на 12 апреля в районе железнодорожной станции Васюринская Северо-Кавказской железной дороги была повреждена контактная сеть. Это повлекло остановку двух пассажирских поездов. Утром того же дня из-за обрыва провода в пролете опор отключилась высоковольтная линия 110 кВ «Белая – Рыбинские Буды». Без электроснабжения остались около 19 400 потребителей в Обоянском и Беловском районах Курской области.

Также вечером 10 апреля из-за обрыва провода отключалась высоковольтная линия 110 кВ Южная – Льгов филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». На следующий день на территории были обнаружены обломки БПЛА.

С предложением о 30-дневной остановке атак на объекты энергетики выступил президент США Дональд Трамп. Российский лидер Владимир Путин согласился с инициативой и дал соответствующую команду военным. Россия при этом заявила о продолжении атак со стороны Украины.

10 апреля Минобороны сообщало об 11 украинских атаках на энергообъекты России за сутки. Под удары попали объекты в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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