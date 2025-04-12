Минобороны заявило о пяти ударах по энергообъектам со стороны Украины

Минобороны заявило о пяти ударах по энергообъектам со стороны УкраиныДроны ВСУ атаковали инфраструктуру в Курской, Запорожской областях и на Кубани
Украинская сторона за сутки нанесла пять ударов по энергетическим объектам России, сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на 11 апреля был зафиксирован прилет украинского беспилотника на электроподстанцию 35 кВ «Чубаревка» ГУП «Таврия-энерго» в Запорожской области. Без электроснабжения остались жители в пяти населенных пунктах, около 1650 человек.
Утром того же дня в Курской области при обстреле энергообъекта «Кондратовка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия 10 кВ. Утверждается, что без электроснабжения осталась промышленная нагрузка в Беловском районе.
В ночь на 12 апреля в районе железнодорожной станции Васюринская Северо-Кавказской железной дороги была повреждена контактная сеть. Это повлекло остановку двух пассажирских поездов. Утром того же дня из-за обрыва провода в пролете опор отключилась высоковольтная линия 110 кВ «Белая – Рыбинские Буды». Без электроснабжения остались около 19 400 потребителей в Обоянском и Беловском районах Курской области.
Также вечером 10 апреля из-за обрыва провода отключалась высоковольтная линия 110 кВ Южная – Льгов филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». На следующий день на территории были обнаружены обломки БПЛА.
С предложением о 30-дневной остановке атак на объекты энергетики выступил президент США Дональд Трамп. Российский лидер Владимир Путин согласился с инициативой и дал соответствующую команду военным. Россия при этом заявила о продолжении атак со стороны Украины.
10 апреля Минобороны сообщало об 11 украинских атаках на энергообъекты России за сутки. Под удары попали объекты в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае.