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/ Политика

Reuters: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы

Ведомости

Израиль не исключает нападения на ядерные объекты Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на отсутствие поддержки такого шага со стороны США. Об сообщает Reuters со ссылкой на израильского чиновника и двух других лиц, знакомых с ситуацией.

По словам источников, за последние месяцы Израиль предложил администрации Трампа ряд вариантов нанесения ударов по объектам Ирана, в том числе в конце весны и летом. Планы включают в себя сочетание авиаударов и спецопераций, которые различаются по степени тяжести и могут отсрочить реализацию ядерной программы Тегерана на несколько месяцев, год или больше.

16 апреля газета The New York Times сообщила, что на встрече в Белом доме в начале апреля президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон хочет сделать приоритетными дипломатические переговоры с Тегераном и что он не желает поддерживать нанесение удара по ядерным объектам страны в краткосрочной перспективе.

Теперь же израильские власти считают, что их вооруженные силы могут вместо этого нанести ограниченный удар по Ирану, который потребует меньшей поддержки со стороны США. Такой шаг, отмечает Reuters, скорее всего, оттолкнет Трампа и может поставить под угрозу более широкую поддержку Израиля со стороны США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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