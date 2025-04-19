Reuters: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы
Израиль не исключает нападения на ядерные объекты Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на отсутствие поддержки такого шага со стороны США. Об сообщает Reuters со ссылкой на израильского чиновника и двух других лиц, знакомых с ситуацией.
По словам источников, за последние месяцы Израиль предложил администрации Трампа ряд вариантов нанесения ударов по объектам Ирана, в том числе в конце весны и летом. Планы включают в себя сочетание авиаударов и спецопераций, которые различаются по степени тяжести и могут отсрочить реализацию ядерной программы Тегерана на несколько месяцев, год или больше.
16 апреля газета The New York Times сообщила, что на встрече в Белом доме в начале апреля президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон хочет сделать приоритетными дипломатические переговоры с Тегераном и что он не желает поддерживать нанесение удара по ядерным объектам страны в краткосрочной перспективе.
Теперь же израильские власти считают, что их вооруженные силы могут вместо этого нанести ограниченный удар по Ирану, который потребует меньшей поддержки со стороны США. Такой шаг, отмечает Reuters, скорее всего, оттолкнет Трампа и может поставить под угрозу более широкую поддержку Израиля со стороны США.