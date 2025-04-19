Reuters: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы

По словам источников, за последние месяцы Израиль предложил администрации Трампа ряд вариантов нанесения ударов по объектам Ирана, в том числе в конце весны и летом. Планы включают в себя сочетание авиаударов и спецопераций, которые различаются по степени тяжести и могут отсрочить реализацию ядерной программы Тегерана на несколько месяцев, год или больше.