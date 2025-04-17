NYT: Трамп не поддержал планы Израиля нанести удар по Ирану в мае

12 апреля состоялся первый раунд переговоров между США и Ираном по вопросу снятия санкций и ядерной проблеме. Они прошли в Омане, на них присутствовали министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Стороны «обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием незаконных санкций против Ирана».