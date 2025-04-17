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/ Политика

NYT: Трамп не поддержал планы Израиля нанести удар по Ирану в мае

Ведомости

Президент США Дональд Трамп отказал Израилю в проведении ударов по иранским ядерным объектам для продолжение переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на сотрудников американской администрации и военных чиновников.

Операция ожидалась в мае, следует из материала. Для реализации атаки, которая была призвана «отодвинуть способность Тегерана разрабатывать ядерное оружие на год или больше», Израилю была необходима помощь США. 

Последние несколько месяцев в Белом доме проходили дебаты по рассмотрению запроса Тель-Авива, но они выявили «линии разлома» между «исторически воинственными» американскими чиновниками и более скептически настроенными помощниками Трампа.

«На данный момент, дебаты привели к консенсусу против военных действий, а Иран дал понять о готовности к переговорам», – говорится в тексте.

12 апреля состоялся первый раунд переговоров между США и Ираном по вопросу снятия санкций и ядерной проблеме. Они прошли в Омане, на них присутствовали министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Стороны «обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием незаконных санкций против Ирана». 

Второй раунд переговоров Ирана и США ожидается 19 апреля. Axios писал, что они могут пройти в Риме. 

Трамп заявлял, что потенциальное новое соглашение с Ираном будет отличаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): договор станет «более сильным». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, при этом, относится к проходящим переговорам «ни слишком оптимистично, ни слишком пессимистично».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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