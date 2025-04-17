NYT: Трамп не поддержал планы Израиля нанести удар по Ирану в мае
Президент США Дональд Трамп отказал Израилю в проведении ударов по иранским ядерным объектам для продолжение переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на сотрудников американской администрации и военных чиновников.
Операция ожидалась в мае, следует из материала. Для реализации атаки, которая была призвана «отодвинуть способность Тегерана разрабатывать ядерное оружие на год или больше», Израилю была необходима помощь США.
Последние несколько месяцев в Белом доме проходили дебаты по рассмотрению запроса Тель-Авива, но они выявили «линии разлома» между «исторически воинственными» американскими чиновниками и более скептически настроенными помощниками Трампа.
«На данный момент, дебаты привели к консенсусу против военных действий, а Иран дал понять о готовности к переговорам», – говорится в тексте.
12 апреля состоялся первый раунд переговоров между США и Ираном по вопросу снятия санкций и ядерной проблеме. Они прошли в Омане, на них присутствовали министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Стороны «обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием незаконных санкций против Ирана».