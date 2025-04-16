Axios: второй раунд переговоров между США и Ираном состоится 19 апреля в Риме
Второй раунд переговоров между США и Ираном по поводу ядерной программы Тегерана планируется провести 19 апреля в Риме. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на три источника.
«Второй раунд ядерных переговоров между США и Ираном в субботу все-таки состоится в Риме», – уточнил Равид в соцсети X.
15 апреля Axios со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп провел закрытое совещание в Белом доме, посвященное переговорам с Ираном по ядерной программе. Собеседники портала уточнили, что на совещании обсуждалась позиция США перед очередным раундом консультаций, намеченным на 19 апреля.
Встреча изначально планировалась в Риме, но, по словам источников Axios, была перенесена в столицу Омана Маскат. Официального подтверждения смены локации от США не поступало.
Первый раунд непрямых переговоров между США и Ираном прошел 12 апреля в Омане. На консультациях присутствовали министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Стороны обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с ядерной программой Ирана и снятием санкций против Исламской Республики.