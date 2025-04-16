Axios: второй раунд переговоров между США и Ираном состоится 19 апреля в Риме

Первый раунд непрямых переговоров между США и Ираном прошел 12 апреля в Омане. На консультациях присутствовали министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Стороны обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с ядерной программой Ирана и снятием санкций против Исламской Республики.