Россия предложила провести саммит Лиги арабских государств в Москве
Россия предложила провести саммит Лиги арабских государств в Москве. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы предложили провести его в Москве. Дата согласовывается. Осенью», – заявил Ушаков.
До этого в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида. В ходе встречи Путин отметил, что в 2025 г. запланирован саммит между Россией и Лигой арабских государств. По его словам, многие друзья России в арабском мире уже поддержали эту идею. Президент пригласил султана Омана принять участие в мероприятии, если тот найдет для этого время.
Лига арабских государств объединяет 22 страны, включая Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Предыдущий саммит организации состоялся в марте 2025 г. в Каире.
8 марта Лига арабских государств осудила насилие в Сирии. Об этом сообщалось в опубликованном заявлении организации.