Россия предложила провести саммит Лиги арабских государств в Москве

До этого в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида. В ходе встречи Путин отметил, что в 2025 г. запланирован саммит между Россией и Лигой арабских государств. По его словам, многие друзья России в арабском мире уже поддержали эту идею. Президент пригласил султана Омана принять участие в мероприятии, если тот найдет для этого время.