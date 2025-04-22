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Россия предложила провести саммит Лиги арабских государств в Москве

Ведомости

Россия предложила провести саммит Лиги арабских государств в Москве. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы предложили провести его в Москве. Дата согласовывается. Осенью», – заявил Ушаков.

До этого в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида. В ходе встречи Путин отметил, что в 2025 г. запланирован саммит между Россией и Лигой арабских государств. По его словам, многие друзья России в арабском мире уже поддержали эту идею. Президент пригласил султана Омана принять участие в мероприятии, если тот найдет для этого время.

Лига арабских государств объединяет 22 страны, включая Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Предыдущий саммит организации состоялся в марте 2025 г. в Каире.

8 марта Лига арабских государств осудила насилие в Сирии. Об этом сообщалось в опубликованном заявлении организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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