Путин принял приглашение посетить Оман

Это первый государственный визит султана в Россию и в целом первая в истории двусторонних отношений встреча глав государств. В ходе переговоров стороны обсудили пути наращивания взаимодействия в торговле и экономике, возможности совместного инвестирования, ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Кроме того, лидеры затронули палестинскую проблему и отметили необходимость полного вывода израильских войск из сектора Газа.