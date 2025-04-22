Путин принял приглашение посетить Оман
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле принял приглашение султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида посетить страну с ответным визитом. Об этом сообщается на сайте главы российского государства.
Уточняется, что султан поблагодарил президента, правительство и российский народ за теплый прием и пожелал стране дальнейшего прогресса. Он также пригласил Путина посетить Оман. Приглашение было с благодарностью принято, отметили в Кремле.
Это первый государственный визит султана в Россию и в целом первая в истории двусторонних отношений встреча глав государств. В ходе переговоров стороны обсудили пути наращивания взаимодействия в торговле и экономике, возможности совместного инвестирования, ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Кроме того, лидеры затронули палестинскую проблему и отметили необходимость полного вывода израильских войск из сектора Газа.
После переговоров также было подписано соглашение о взаимной отмене визового режима для граждан двух стран.