Переговоры Путина и Лукашенко в Волгограде продолжались четыре часа

Главы государств встретились в Волгограде. Там они посетили комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Путин и Лукашенко возложили венки в зале Воинской славы, где находится Вечный огонь. После этого лидеры возложили цветы к могиле маршала Советского Союза, командующего 62-й армией Василия Чуйкова.