Переговоры Путина и Лукашенко в Волгограде продолжались четыре часа
Завершились переговоры лидеров РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, они продолжались четыре часа. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».
Главы государств встретились в Волгограде. Там они посетили комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Путин и Лукашенко возложили венки в зале Воинской славы, где находится Вечный огонь. После этого лидеры возложили цветы к могиле маршала Советского Союза, командующего 62-й армией Василия Чуйкова.
Затем Путин и Лукашенко выступили на форуме «Великое наследие – общее будущее», организованном парламентским собранием Союза России и Белоруссии. В своем выступлении на форуме российский президент предложил создать совместную комиссию по исторической памяти.
В здании администрации Волгоградской области лидеры стран провели двустороннюю встречу. В ее ходе Путин и Лукашенко затронули текущие вопросы, а также обсудили промышленную кооперацию, в частности, совместную работу в авиастроении.