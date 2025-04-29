Рубио свяжется с главами МИД Индии и Пакистана в ближайшее время

Глава Госдепа США Марко Рубио сегодня или завтра свяжется с министрами иностранных дел Индии и Пакистана с целью предотвратить эскалацию конфликта, сообщает официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге.



Она также отметила, что Рубио «призывает других международных лидеров и других министров иностранных дел выйти на связь со странами по этой проблеме». Рубио, как сообщает Брюс, уже имел некоторые контакты со своими коллегами из Индии и Пакистана. Она подчеркнула значимость диалога, чтобы избежать обострения ситуации в регионе.