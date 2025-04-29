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Рубио свяжется с главами МИД Индии и Пакистана в ближайшее время

Ведомости

Глава Госдепа США Марко Рубио сегодня или завтра свяжется с министрами иностранных дел Индии и Пакистана с целью предотвратить эскалацию конфликта, сообщает официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге.

Она также отметила, что Рубио «призывает других международных лидеров и других министров иностранных дел выйти на связь со странами по этой проблеме». Рубио, как сообщает Брюс, уже имел некоторые контакты со своими коллегами из Индии и Пакистана. Она подчеркнула значимость диалога, чтобы избежать обострения ситуации в регионе.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне обострения отношений предложил Индии и Пакистану свою помощь в деэскалации. Он предупредил о «трагических последствиях», к которым может привести дальнейшая конфронтация. 

22 апреля в долине Байсаран в Кашмире произошел теракт. Боевики пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в регионе, погибли 26 человек. Это обострило отношения Индии и Пакистана – индийские власти заявили о причастности к теракту Пакистана. 

Вечером 29 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди предоставил вооруженным силам страны свободу при принятии мер в отношении Пакистана.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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