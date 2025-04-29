Рубио свяжется с главами МИД Индии и Пакистана в ближайшее время
Глава Госдепа США Марко Рубио сегодня или завтра свяжется с министрами иностранных дел Индии и Пакистана с целью предотвратить эскалацию конфликта, сообщает официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге.
Она также отметила, что Рубио «призывает других международных лидеров и других министров иностранных дел выйти на связь со странами по этой проблеме». Рубио, как сообщает Брюс, уже имел некоторые контакты со своими коллегами из Индии и Пакистана. Она подчеркнула значимость диалога, чтобы избежать обострения ситуации в регионе.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне обострения отношений предложил Индии и Пакистану свою помощь в деэскалации. Он предупредил о «трагических последствиях», к которым может привести дальнейшая конфронтация.
22 апреля в долине Байсаран в Кашмире произошел теракт. Боевики пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в регионе, погибли 26 человек. Это обострило отношения Индии и Пакистана – индийские власти заявили о причастности к теракту Пакистана.
Вечером 29 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди предоставил вооруженным силам страны свободу при принятии мер в отношении Пакистана.