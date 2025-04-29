Моди предоставил индийской армии свободу при принятии мер в отношении Пакистана

22 апреля боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в долине Байсаран в Кашмире. Погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана. 25 апреля индийская разведка предупредила об угрозе новых терактов на союзной территории Джамму и Кашмир.