Моди предоставил индийской армии свободу при принятии мер в отношении Пакистана
Вооруженные силы Индии получили полную свободу действий в отношении Пакистана при выработке ответа на атаку в Пахалгаме, заявил премьер-министр страны Наренда Моди. Его слова передает The Times of India.
Выступая на совещании высокого уровня с участием министра обороны Раджнатха Сингха, начальника штаба обороны генерала Анила Чаухана и командующих всех трех родов войск, Моди подчеркнул решимость правительства нанести «сокрушительный удар по терроризму».
22 апреля боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в долине Байсаран в Кашмире. Погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана. 25 апреля индийская разведка предупредила об угрозе новых терактов на союзной территории Джамму и Кашмир.
28 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о высокой вероятности военного конфликта с Индией в ближайшие два – четыре дня. Днем ранее, 27 апреля, посольство России в Индии рекомендовало россиянам не ездить в Джамму и Кашмир.