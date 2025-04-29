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Генсек ООН предложил помощь в деэскалации конфликта Индии и Пакистана

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне обострения конфликта предложил Индии и Пакистану свою помощь в деэскалации. Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга.

Гутерриш предупреждает о «трагических последствиях», к которым может привести дальнейшая конфронтация. «Он предложил свои добрые услуги для поддержки усилий по деэскалации», – сказал Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»).

22 апреля в долине Байсаран в Кашмире произошел теракт. Боевики пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в регионе, погибли 26 человек. Это обострило отношения Индии и Пакистана – индийские власти заявили о причастности к теракту Пакистана. 

Нью-Дели и Исламабад последнюю неделю заявляют о возможности начала боевых действий между странами. 25 апреля индийская разведка предупредила об угрозе новых терактов на союзной территории Джамму и Кашмир. 28 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о высокой вероятности военного конфликта с Индией в ближайшие два – четыре дня. 

Вечером 29 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди предоставил вооруженным силам страны свободу при принятии мер в отношении Пакистана.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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