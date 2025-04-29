Генсек ООН предложил помощь в деэскалации конфликта Индии и Пакистана

Нью-Дели и Исламабад последнюю неделю заявляют о возможности начала боевых действий между странами. 25 апреля индийская разведка предупредила об угрозе новых терактов на союзной территории Джамму и Кашмир. 28 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о высокой вероятности военного конфликта с Индией в ближайшие два – четыре дня.