Генсек ООН предложил помощь в деэскалации конфликта Индии и Пакистана
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на фоне обострения конфликта предложил Индии и Пакистану свою помощь в деэскалации. Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга.
Гутерриш предупреждает о «трагических последствиях», к которым может привести дальнейшая конфронтация. «Он предложил свои добрые услуги для поддержки усилий по деэскалации», – сказал Дюжаррик (цитата по «РИА Новости»).
22 апреля в долине Байсаран в Кашмире произошел теракт. Боевики пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли огонь по туристам на тропе в регионе, погибли 26 человек. Это обострило отношения Индии и Пакистана – индийские власти заявили о причастности к теракту Пакистана.
Нью-Дели и Исламабад последнюю неделю заявляют о возможности начала боевых действий между странами. 25 апреля индийская разведка предупредила об угрозе новых терактов на союзной территории Джамму и Кашмир. 28 апреля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о высокой вероятности военного конфликта с Индией в ближайшие два – четыре дня.
Вечером 29 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди предоставил вооруженным силам страны свободу при принятии мер в отношении Пакистана.