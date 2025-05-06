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Кандидат в президенты Польши Браун сорвал и сжег флаг ЕС

Ведомости

Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун вызвал широкий резонанс, сорвав и растоптав флаг ЕС. Инцидент произошел в здании министерства промышленности Польши в Катовице, сообщает телеканал Polsat.

«Здесь Польша, а не Брюссель!» – заявил Браун, добавив, что здесь не будут демонстрировать символику враждебных стране организаций.

Позже политик опубликовал видео, где он сжег флаг ЕС у входа в угольную шахту Вуек. Видимо, флаг был полит легковоспламеняющейся жидкостью, так как его в считанные мгновения полностью охватило пламя.

Сегодня Европарламент лишил Брауна депутатского иммунитета. Сообщается, что это произошло после инцидента в декабре 2023 г., когда политик потушил ханукальные свечи огнетушителем.

Президентские выборы в Польше запланированы на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не принимает участия в предстоящем голосовании, так как исчерпал конституционный лимит из двух президентских сроков. Избирательная комиссия Польши зарегистрировала 13 кандидатов, которые будут бороться за пост президента страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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