Кандидат в президенты Польши Браун сорвал и сжег флаг ЕС
Кандидат в президенты Польши и депутат Европарламента Гжегож Браун вызвал широкий резонанс, сорвав и растоптав флаг ЕС. Инцидент произошел в здании министерства промышленности Польши в Катовице, сообщает телеканал Polsat.
«Здесь Польша, а не Брюссель!» – заявил Браун, добавив, что здесь не будут демонстрировать символику враждебных стране организаций.
Позже политик опубликовал видео, где он сжег флаг ЕС у входа в угольную шахту Вуек. Видимо, флаг был полит легковоспламеняющейся жидкостью, так как его в считанные мгновения полностью охватило пламя.
Сегодня Европарламент лишил Брауна депутатского иммунитета. Сообщается, что это произошло после инцидента в декабре 2023 г., когда политик потушил ханукальные свечи огнетушителем.
Президентские выборы в Польше запланированы на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не принимает участия в предстоящем голосовании, так как исчерпал конституционный лимит из двух президентских сроков. Избирательная комиссия Польши зарегистрировала 13 кандидатов, которые будут бороться за пост президента страны.