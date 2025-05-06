Кандидат в президенты Польши Браун сорвал и сжег флаг ЕС

Президентские выборы в Польше запланированы на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не принимает участия в предстоящем голосовании, так как исчерпал конституционный лимит из двух президентских сроков. Избирательная комиссия Польши зарегистрировала 13 кандидатов, которые будут бороться за пост президента страны.