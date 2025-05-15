Рубио: США не возлагают больших надежд на переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Впервые за три года прямые переговоры России и Украины должны были состояться в турецком Стамбуле 15 мая. С предложением об их проведении выступил Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.