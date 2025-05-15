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Рубио: США не возлагают больших надежд на переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Ведомости

США не возлагают больших надежд на российско-украинские переговоры, которые пройдут в Турции 16 мая. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Его слова передает Reuters.

По мнению Рубио, единственная возможность урегулировать конфликта на Украине – проведение личной встречи между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Я не думаю, что у нас будет прорыв в этом вопросе, пока президент [Трамп] и президент Путин напрямую не обсудят эту тему», – сказал он.

Впервые за три года прямые переговоры России и Украины должны были состояться в турецком Стамбуле 15 мая. С предложением об их проведении выступил Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.

Изначально сообщалось, что начало встречи было запланировано на вторую половину дня. Перенос времени был согласован по просьбе Турции.

Позже ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров, сообщил, что российско-украинские переговоры пройдут 16 мая.

Рубио прибыл в Анкару 15 мая. Он сообщал, что примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел членов НАТО. В Турции также находятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. По информации телеканала CGTN Europe, Уиткофф и Рубио 16 мая отправятся в Стамбул.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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