Рубио: США не возлагают больших надежд на переговоры РФ и Украины в Стамбуле
США не возлагают больших надежд на российско-украинские переговоры, которые пройдут в Турции 16 мая. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Его слова передает Reuters.
По мнению Рубио, единственная возможность урегулировать конфликта на Украине – проведение личной встречи между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
«Я не думаю, что у нас будет прорыв в этом вопросе, пока президент [Трамп] и президент Путин напрямую не обсудят эту тему», – сказал он.
Впервые за три года прямые переговоры России и Украины должны были состояться в турецком Стамбуле 15 мая. С предложением об их проведении выступил Путин 11 мая. Глава Украины Владимир Зеленский согласился прибыть в Турцию на переговоры, призвав к этому и Путина.
Изначально сообщалось, что начало встречи было запланировано на вторую половину дня. Перенос времени был согласован по просьбе Турции.
Позже ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации переговоров, сообщил, что российско-украинские переговоры пройдут 16 мая.
Рубио прибыл в Анкару 15 мая. Он сообщал, что примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел членов НАТО. В Турции также находятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. По информации телеканала CGTN Europe, Уиткофф и Рубио 16 мая отправятся в Стамбул.