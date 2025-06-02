Алиханов: западные компании официально не обращались для возвращения в РФ

Министр отметил, что подход к тем, кто хочет работать на рынке России, будет избирательным. Среди условий – партнерство с российским резидентом и его контроль, а также «приземление» производства и технологий в РФ, включая выпуск основного сырья и ингредиентов. Компании, желающие просто поставлять в Россию свои товары, столкнутся с требованиями национального режима.