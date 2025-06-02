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Алиханов: западные компании официально не обращались для возвращения в РФ

Ведомости

Западные компании не обращались в Минпромторг по поводу возвращения на российский рынок на официальном уровне. За рубежом видят, что Россия переходит на политику разумного торгового и промышленного протекционизма, заявил глава ведомства Антон Алиханов.

Министр отметил, что подход к тем, кто хочет работать на рынке России, будет избирательным. Среди условий – партнерство с российским резидентом и его контроль, а также «приземление» производства и технологий в РФ, включая выпуск основного сырья и ингредиентов. Компании, желающие просто поставлять в Россию свои товары, столкнутся с требованиями национального режима.

По словам Алиханова, уже все равно, вернутся западные фирмы или нет.

«Они сами сделали все, чтобы избавить нас от зависимости. Не мы разорвали наш негласный договор, а они», – подчеркнул Алиханов (цитата по «РИА Новости»).

В конце мая президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» Константин Бабкин представил концепцию законопроекта о возвращении иностранных компаний. Документ, подготовленный депутатами и предпринимателями, предлагает поделить ушедший после начала спецоперации бизнес на две категории: «бывшие инвесторы» и «прямые импортеры». Подразумевается, что к ним будут предъявлены разные требования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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