Алиханов: западные компании официально не обращались для возвращения в РФ
Западные компании не обращались в Минпромторг по поводу возвращения на российский рынок на официальном уровне. За рубежом видят, что Россия переходит на политику разумного торгового и промышленного протекционизма, заявил глава ведомства Антон Алиханов.
Министр отметил, что подход к тем, кто хочет работать на рынке России, будет избирательным. Среди условий – партнерство с российским резидентом и его контроль, а также «приземление» производства и технологий в РФ, включая выпуск основного сырья и ингредиентов. Компании, желающие просто поставлять в Россию свои товары, столкнутся с требованиями национального режима.
По словам Алиханова, уже все равно, вернутся западные фирмы или нет.
«Они сами сделали все, чтобы избавить нас от зависимости. Не мы разорвали наш негласный договор, а они», – подчеркнул Алиханов (цитата по «РИА Новости»).
В конце мая президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» Константин Бабкин представил концепцию законопроекта о возвращении иностранных компаний. Документ, подготовленный депутатами и предпринимателями, предлагает поделить ушедший после начала спецоперации бизнес на две категории: «бывшие инвесторы» и «прямые импортеры». Подразумевается, что к ним будут предъявлены разные требования.