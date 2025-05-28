Депутаты и бизнес предложили новые условия для возвращения иностранных компаний

Депутаты и бизнес подготовили концепцию законопроекта о возвращении иностранных компаний, который предлагает поделить ушедший после начала СВО бизнес на две категории: «бывшие инвесторы» и «прямые импортеры». К ним предлагается предъявлять разные требования. Такую инициативу представил президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» Константин Бабкин в ходе круглого стола «Условия возвращения иностранных компаний и инвестиций в Россию», который организовал комитет Госдумы по экономической политике. Законопроект был подготовлен совместно с ЛДПР, концепцию представили на съезде партии, отметил Бабкин. Документ направили на рассмотрение в Торгово-промышленную палату (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Общественную палату, уточнил он.