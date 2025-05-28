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Депутаты и бизнес предложили новые условия для возвращения иностранных компаний

В частности, «бывших инвесторов» хотят обязать внести единоразовый взнос
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Бывшие инвесторы при возвращении обязаны будут внести единоразовый взнос в размере от 10% выручки компании на российском рынке в 2021 г. в Фонд возрождения новых и приграничных регионов РФ
Бывшие инвесторы при возвращении обязаны будут внести единоразовый взнос в размере от 10% выручки компании на российском рынке в 2021 г. в Фонд возрождения новых и приграничных регионов РФ / Максим Стулов / Ведомости

Депутаты и бизнес подготовили концепцию законопроекта о возвращении иностранных компаний, который предлагает поделить ушедший после начала СВО бизнес на две категории: «бывшие инвесторы» и «прямые импортеры». К ним предлагается предъявлять разные требования. Такую инициативу представил президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» Константин Бабкин в ходе круглого стола «Условия возвращения иностранных компаний и инвестиций в Россию», который организовал комитет Госдумы по экономической политике. Законопроект был подготовлен совместно с ЛДПР, концепцию представили на съезде партии, отметил Бабкин. Документ направили на рассмотрение в Торгово-промышленную палату (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Общественную палату, уточнил он.

К «бывшим инвесторам» предлагается относить те компании, присутствие которых на российском рынке связано с наличием мощностей на территории страны, а также фирмы, возвращение которых относится к сфере деятельности правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. «Прямыми импортерами» будут считаться компании, которые сами ограничили поставки товаров и услуг на российский рынок, были включены в санкционные списки в России или производят продукцию двойного назначения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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