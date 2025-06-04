Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над тремя регионами России

3 июня с 11:00 до 19:00 мск силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в Белгородской области, сообщало Минобороны РФ. Военное ведомство также сообщало о нейтрализации восьми БПЛА над российскими регионами с 20:00 2 июня до 7:00 3 июня. Три дрона российские военные ликвидировали над Крымом, по два – над Курской и Белгородской областями. Еще один БПЛА был сбит над акваторией Азовского моря.