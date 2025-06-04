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Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над тремя регионами России

Ведомости

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над Россией. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Четыре беспилотника были ликвидированы над Крымом, еще два – над Курской областью. Один БПЛА российские военные нейтрализовали в Белгородской области.

3 июня с 11:00 до 19:00 мск силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в Белгородской области, сообщало Минобороны РФ. Военное ведомство также сообщало о нейтрализации восьми БПЛА над российскими регионами с 20:00 2 июня до 7:00 3 июня. Три дрона российские военные ликвидировали над Крымом, по два – над Курской и Белгородской областями. Еще один БПЛА был сбит над акваторией Азовского моря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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