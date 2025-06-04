Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над тремя регионами России
Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над Россией. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Четыре беспилотника были ликвидированы над Крымом, еще два – над Курской областью. Один БПЛА российские военные нейтрализовали в Белгородской области.
3 июня с 11:00 до 19:00 мск силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников в Белгородской области, сообщало Минобороны РФ. Военное ведомство также сообщало о нейтрализации восьми БПЛА над российскими регионами с 20:00 2 июня до 7:00 3 июня. Три дрона российские военные ликвидировали над Крымом, по два – над Курской и Белгородской областями. Еще один БПЛА был сбит над акваторией Азовского моря.